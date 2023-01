Anticipazioni The Last of Us puntata lunedì 23 gennaio 2023: cosa vedremo nel terzo episodio

Scopriamo le anticipazioni di The Last of Us in onda stasera lunedì 23 gennaio 2023 con il terzo episodio. Grande attesa per il nuovo appuntamento con la serie evento in onda in esclusiva su Sky dal 16 gennaio. Tra poche ore vedremo cosa accadrà nel terzo episodio che, come del resto per l’intera serie, si preannuncia adrenalinico e pieno di colpi di scena.

Cosa vedremo stasera in tv nel terzo episodio di The Last of Us

La serie, basata sull’omonimo videogioco di successo (che peraltro ha anche un sequel), racconta le vicende di Joel e Ellie in un mondo post-apocalittico dove la civiltà umana è stata semi distrutta da una piaga fuori controllo. Creature letali popolano le città ridotte a cumuli di macerie insieme a bande di predoni e umani senza scrupoli pronti a tutti pur di sopravvivere. Cosa vedremo allora nel terzo episodio del 23 gennaio 2023? Secondo le anticipazioni di The Last of Us nella puntata intitolata “Long long time” si ripartirà dal sacrificio di Tess. I due protagonisti lasciano la zona di quarantena di Boston e rimarranno coinvolti nello scontro tra la FEDRA, ciò che resta del Governo, e il gruppo chiamato Luci, movimento di ribelli la cui leader Marlene incarica di portare la giovane ragazza verso la salvezza. Nel corso degli episodio la narrazione si accentra sempre di più sulla figura dell’adolescente considerando che lei, pur essendo stata morsa dagli zombie, non ha subito la trasformazione causata dal fungo Cordyceps.

Dove vedere in tv e in streaming la serie TLOU e quando va in onda

La serie targata HBO è trasmessa in contemporanea con gli Stati Uniti. In Italia i nuovi episodi vanno in onda ogni lunedì in esclusiva su Sky Atlantic e saranno poi visibili on demand. In streaming la serie è disponibile su Now Tv e Sky Go.

