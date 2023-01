Anticipazioni The Last Of Us serie Tv: trama primo episodio lunedì 16 gennaio 2023

Finita, finalmente, l’attesa per il primo episodio della serie The Last of Us. Ispirata all’amato videogioco, la serie andrà in onda negli Stati Uniti nella notte di lunedì 16 gennaio, e in contemporanea assoluta su Sky e Now in Italia. La serie targata HBO, assume le vesti di un viaggio brutale e straziante, dove i colpi di scena non mancano! La storia si svolge in vent’anni, a seguito della distruzione della civiltà moderna. Un sopravvissuto, Joel viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazzina di 14 anni, da un’area di opprimente quarantena ed è proprio da qui che inizia il loro duro viaggio, durante il quale per sopravvivere dipenderanno l’uno dall’altro.

Anticipazioni del primo episodio di The Last of Us

La storia inizia il 26 settembre 2003 nella popolosa città americana di Austin, in Texas. Un’adolescente di nome Sarah si appresta a festeggiare il compleanno del padre, tutto sembra apparentemente normale senonché un cambiamento incombe nelle loro vite, causato da una minaccia che nessuno avrebbe potuto prevedere. Il primo episodio della serie si intitola: ‘When You’re Lost in the Darkness’ e fa riferimento ad una delle frasi maggiormente iconiche del videogioco. Inoltre, il motto, compare anche nel corso del primo episodio.

Narrazione e personaggi

In questa prima puntata, il lettore si appresta a prendere confidenza con la modalità narrativa scelta per la serie tv, sulla falsariga del fortunato videogioco. Durante la puntata, l’azione si sposta dal 2003 — l’anno dell’apocalisse — a vent’anni dopo, quando la vita di Joel è confinata in un’area di quarantena di Boston. Come personaggi troviamo invece il gruppo di ribelli ‘Luci’ il cui fine è quello di ristabilire una società più libera ed equa e poi Tess che è partner di Joel nel traffico d’armi. Asso nella manica è invece Ellie la quale possiede una peculiare caratteristica che si potrebbe rivelare preziosa nella lotta alla minaccia rappresentata dal fungo Cordyceps.