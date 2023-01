Anticipazioni The Last of Us terza puntata: quando esce, trama episodio

The Last of Us è il trend del momento. Ad oggi, sono già passati diversi giorni dalla trasmissione del secondo episodio della saga, sottotitolato in italiano su Sky Atlantic e Now Tv. L’ultimo episodio, lo sappiamo, non è stato facile da mandare giù, e ancora c’è tempo per poter metabolizzare al meglio quello che è accaduto negli ultimi strazianti minuti di puntata. Poi, inevitabilmente, sarà il momento di passare al prossimo episodio. Siete curiosi di scoprire qualche anticipazione? Ovviamente senza spoiler, siamo onesti! Se non resistete, allora, continuate a leggere questo articolo.

Anticipazioni The Last of Us: cosa accadrà nella terza puntata

Partiamo dalla burocrazia: il titolo del terzo episodio della serie televisiva di The Last of Us s’intitola “Long Long Time” e, come in molti già sapranno, soprattutto i fan più sfegatati, sarà disponibile in versione sottotitolata in contemporanea con gli Stati Uniti a partire dalle ore 3.00 di domani, lunedì 30 gennaio – questa notte, per capirci meglio. Allo stesso modo delle puntate precedenti, il nuovo episodio potrà essere visto su Sky Atlantic, Sky On Demand e Now Tv, comodamente e senza troppe problematiche di sorta. A dirigere tutta l’orchestra, lo ricordiamo, è stato Peter Hoar, vincitore di un BAFTA Award per la mini-serie It’s A Sin, il quale tra le altre cose è stata anche la mano dietro ad alcuni episodi della seconda stagione di Daredevil (4, 10 e 13 per la precisione).

L’arrivo nella cittadina di Lincoln

Ma bando alle ciance, e diamo qualche anticipazione. A seguito degli struggenti fatti narrati nel corso del secondo episodio Joel ed Ellie s’incamminano verso Lincoln. Qui incontreranno Bill e Frank, due sopravvissuti che hanno passato gli ultimi anni nascosti e barricati all’interno della cittadina. Bill è grezzo, e si caratterizza per dei metodi di sopravvivenza alquanto duri – come non comprenderlo! – ed è interpretato a Nick Offerman, attore noto per Parks & Recreation. D’altro canto, invece, Frank viene impersonato da Murray Bartlett, che abbiamo già notato in The White Lotus. Per coloro che hanno giocato e consumato The Last of Us su PS4 e PlayStation 5, allora certamente non passerà inosservato il fatto che l’episodio si configura come una vera e propria espansione inedita della storia, con scene ed avvenimenti completamente inediti.

(In copertina, foto da account ufficiale Instagram thelastofus)