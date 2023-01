Anticipazioni Uomini e Donne 16 gennaio 2023: Roberta e Riccardo di nuovo insieme? Lavinia medita l’addio

Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 16 gennaio 2023. Nuova settimana, nuovi appuntamenti con il dating show più famoso del pomeriggio di Canale 5, condotto dall’intramontabile Maria De Filippi. Per chi lo avesse dimenticato, ricordiamo che i troni giovanili sono gli sgoccioli, e proprio in questa settimana potrebbero avvenire forti sconvolgimenti. Già a partire dalla puntata di oggi, potrebbero esserci tante sconvolgenti novità che saranno in grado di compromettere l’equilibrio nello studio, non solo qualche ritorno di fiamma inaspettato, ma anche la possibile scelta di alcuni tronisti. Ecco tutto quello che sappiamo sulla puntata di oggi, lunedì 16 gennaio 2023.

Uomini e Donne, anticipazioni 16 gennaio 2023: Lavinia e Alessio Campoli, ultime news su Federico, trono over o classico oggi?

Oggi, lunedì 16 gennaio 2023, dovrebbe essere la puntata del grande ritorno di Roberta Di Padua, la bella corteggiatrice del trono over assente da qualche tempo nello studio di Uomini e Donne. La prima novità importante è che pare che la dama sia uscita nuovamente con Riccardo Guarnieri. La cosa non era scontata, anzi: i due sono stati insieme un anno fa per qualche mese, prima di allontanarsi definitivamente tra offese e accuse reciproche. Nella puntata di oggi, dunque, assisteremo alla loro esterna. I due sono andati a cena e si sono scambiati un un bacio appassionato. Vedremo quali saranno le conseguenze di questo loro incontro.

Lavinia pensa di lasciare il trono

L’altra grande protagonista della puntata di oggi sarà ovviamente Lavinia Di Mauro, sempre più in difficoltà per il suo triangolo amoroso con i due Alessio. La ragazza non è proprio a suo agio per l’imminente scelta che dovrà fare per concludere degnamente il suo trono a Uomini e Donne. I corteggiatori della ‘Marchesa’ sembrano esausti e, oltre a ciò, anche molto provati dalla forte indecisione della donna, tanto che i rapporti dei due con lei si sono fatti molto più freddi e difficili. Maria, forse, chiederà a Lavinia di riflettere sulla possibilità di lasciare il trono senza prendere necessariamente una decisione finale.