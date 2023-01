Lunetta Savino, chi è il compagno Saverio Lodato: età, lavoro, figli e vita privata

Lunetta Savino è uno dei volti più amati della tv italiana, ma è stata sempre molto riservata sulla sua vita privata. Solo di recente ha svelato il nome del suo compagno di vita: Saverio Lodato, ecco chi è e tutto quello che sappiamo su di lui e sulla sua vita privata.

Chi è Saverio Lodato: età, lavoro

Saverio Lodato è nato il 6 marzo 1951, ha 71 anni ed è del segno dei pesci. Nasce a Reggio Emilia, da padre siciliano e madre milanese. Da subito è una promessa negli studi: si Laurea a pieni voti in Filosofia e intraprende la carriera giornalistica. Ad oggi è un giornalista e saggista italiano, nonché uno dei massimi esperti nella criminalità organizzata. Ha svolto molte ricerche e scritto numerosi testi sulla mafia e la lotta al caporalato. Ha vissuto in tantissime città d’Italia e da otto anni ha deciso di tornare a vivere a Palermo.

La storia d’amore tra Lunetta Savino e il compagno Saverio Lodato

La storia d’amore tra i due nasce nel 2015 sul set di “Felicia Impastato”, lei era una delle attrici, mentre lui aveva scritto la sceneggiatura. Si sono incontrati e non si sono mai più lasciati, anche se vedersi non è facile. Infatti, mentre lui vive a Palermo e viaggia per lavoro, l’attrice vive e lavora prevalentemente a Roma. Più volte ha ammesso che incontrare il compagno non è semplice, data la distanza e i numerosi impegni di lavoro di entrambi, ma si amano e continuano la loro storia d’amore.

Vita privata del giornalista Saverio

Lunetta Savino e il compagno sono molto riservati sulla loro vita privata. Compaiono vicini soltanto in alcune occasioni ufficiali, ma il tutto avviene con grande discrezione. Lui non ha profili social, mentre lei ne ha uno con oltre 60.000 seguaci. Tra i vari post, ce n’è uno in cui ha in mano l’ultimo libro scritto dal compagno, sempre sui temi della criminalità organizzata e della mafia, sicuramente lei è la sua fan numero uno.