Uomini e Donne, anticipazioni 16 gennaio 2023: Lavinia e Alessio Campoli, ultime news su Federico, trono over o classico oggi?

Inizia una nuova settimana, ma tra impegni, studi, progetti lavorativi, i telespettatori possono stare tranquilli e tirare un sospiro di sollievo perché anche oggi, come sempre, andrà in onda Uomini e Donne, il dating show che da anni, ormai, appassiona il pubblico. Tra storie d’amore che nascono, discussioni e protagonisti, anche del trono over, pronti a mettersi in gioco con la speranza di trovare la persona giusta. Ma cosa succederà nella puntata di oggi? Ecco tutte le anticipazioni.

Lavinia bacia Alessio Campoli oggi

Stando alle anticipazioni oggi si ritornerà a parlare della tronista Lavinia Mauro, che ancora deve fare la sua scelta ed è sempre più presa da Alessio Corvino, ragazzo di Caserta, e Alessio Campoli, ex fiamma di Angela Nasti. Dopo aver visto venerdì scorso il chiarimento tra Lavinia e Alessio, oggi si ritornerà proprio su di loro. Con l’arrivo del terzo incomodo, cioè Campoli. La tronista lo ha portato in esterna e tra i due è scattato il bacio. Che ha mandato su tutte le furie il rivale. Cosa succederà al centro dello studio?

Federico tra Carola e Alice

Ma non finisce qui. Oggi pomeriggio si lascerà spazio anche a Federico Nicotera, l’ingegnere romano che sta conoscendo meglio Alice Barisciani e Carola Carpinelli. La prima, dopo la scorsa registrazione, ha deciso di mettere da parte l’orgoglio e tornare in studio, mentre Carola continua a stare con il broncio. E le discussioni non mancano. Chi sarà la scelta?

Biagio conosce una nuova dama

Per il trono over, invece, i riflettori saranno puntati su Biagio Di Maro, che archiviata (e non certo bene) la storia con Silvia, ha deciso di rimettersi in gioco. E di conoscere una nuova dama, che ha chiamato la redazione del programma appositamente per conoscere lui. Sarà la volta buona per il cavaliere napoletano?

L’appuntamento con Uomini e Donne è per oggi pomeriggio, a partire dalle 14.45, su Canale 5!