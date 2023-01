Anticipazioni Uomini e Donne 17 gennaio 2023: ecco cosa vedremo nella puntata di oggi

Anticipazioni Uomini e Donne oggi, martedì 17 gennaio 2023. Una nuova settimana di gennaio è partita ed anche questo pomeriggio Maria De Filippi è pronta a tenere compagnia ai telespettatori con il dating show più amato e seguito di sempre. Stiamo parlando di Uomini e Donne, appuntamento che torna puntuale su Canale 5 a partire dalle 14.45. Ma cosa vedremo oggi, ci saranno dei colpi di scena tra tronisti e corteggiatori? Ecco per voi qualche piccola anticipazione della puntata odierna.

Uomini e Donne, anticipazioni 16 gennaio 2023: Lavinia e Alessio Campoli, ultime news su Federico, trono over o classico oggi?

Uomini e Donne, cosa vedremo nella puntata di oggi? Le anticipazioni

I troni classici di Lavinia e Federico sono agli sgoccioli. Rimasti in gioco i corteggiatori Alessio Corvino e Alessio Campoli per Lavinia mentre per Federico Nicotera ci sono Alice e Carola. Su chi ricadrà la scelta finale? Per il trovo over invece troviamo i volti storici della trasmissione quali Riccardo Guarnieri ed Armando Incarnato, passando per Gloria Nicoletti, Roberta di Padua, Biagio di Maro e Cristina Tenuta.

La confusione di Lavinia e il trono over

Per la tronista Lavinia sono rimasti in due Alessio Corvino ed Alessio Campoli. La donna appare sempre più confusa e non sa chi scegliere. In diverse occasioni, inoltre, ha manifestato lo scarso interesse che i corteggiatori mostrano nei suoi riguardi. Passando invece al trono over, Alessandro è conteso da diverse donne del parterre femminile, come ad esempio Gemma, Cristina e Pamela. Dove dirigerà le proprie attenzioni? Una definitiva pietra sopra pare invece esser stata messa sulla frequentazione con Paola.

Riccardo e Gloria

Riccardo Guarnieri è tornato alla ribalta con Gloria, dicendola che prova qualcosa verso di lei. Dal canto suo la donna ha scelto di intraprendere una nuova conoscenza con il cavaliere Umberto. Come andranno le cose tra di loro? Anche quest’oggi le emozioni e i colpi di scena non mancheranno, non ci resta che sintonizzarci e goderci la puntata.