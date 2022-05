Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi giovedì 19 maggio 2022: Veronica spiazza tutti?

Penultimo appuntamento settimanale con Uomini e Donne, il dating show più famoso della televisione condotto da Maria De Filippi. Anche oggi tante sorprese in studio con colpi di scena, discussioni, e scontri tra i protagonisti del programma. Ma cosa accadrà dunque nella puntata di oggi, giovedì 19 maggio? Cerchiamo di capirlo attraverso le anticipazioni.

Cosa è successo ieri a Uomini e Donne

Come ogni mattina prima di tuffarci negli spoiler della puntata del giorno facciamo un piccolo passo indietro vedendo cosa è successo in studio ieri, nella puntata di mercoledì. Tra i protagonisti ci sono stati Gloria, Fabio e Riccardo che è tornato alla carica per cercare di conquistare la dama. Gloria però è impegnata nella frequentazione con Fabio tagliando ad una possibile riapertura della relazione. Dopodiché i riflettori sono stati puntati su Luca, Soraia e Lilli con il tronista alle prese con la difficile scelta tra le due.

Spoiler trono classico puntata di oggi 19 maggio

Vediamo adesso cosa accadrà in studio nella puntata di oggi pomeriggio. Al centro della scena potrebbe esserci Veronica impegnata a districarsi tra ben tre corteggiatori: Andrea, Matteo (maggiormente favoriti), e Federico. Nell’esterna con i primi due è scattato anche il bacio mentre con il terzo pretendente la storia sembra essersi arenata.

Federico eliminato?

Il colpo di scena a sorpresa, secondo le anticipazioni della pagina Instagram Uominiedonneclassicover, potrebbe essere la decisione in tal senso proprio di Veronica. Quale? L’eliminazione di Federico, lasciando così a due la corsa per il suo cuore. Andrà davvero così? E chi sceglierà, eventualmente, tra Matteo e Andrea? Non ci resta che guardare la puntata e scoprirlo!