Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi 18 maggio 2022: per Luca scatta il bacio!

Ancora poche ore e andrà in onda il consueto appuntamento con la trasmissione Uomini e Donne, il dating show più famoso della tv condotto da Maria De Filippi. E anche oggi, mercoledì 18 maggio 2022, ci attendono tante sorprese e colpi di scena in studio. Cosa accadrà allora tra dame e corteggiatori? Quali saranno gli sviluppi delle storie che ci hanno appassionato sin qui? Vediamo dunque tutte le anticipazioni.

Cosa è successo ieri a Uomini e Donne

Intanto partiamo però da cosa è successo ieri in studio. Protagonista, come avevamo anticipato, è stata Gemma (che ha ricevuto delle rose), e soprattutto c’è stato il nuovo acceso confronto tra Tina e Fabio N., senza contare il bacio di Veronica. Inoltre Andrea, dopo aver visto il bacio con Matteo, ha deciso di abbandonare lo studio.

Spoiler trono classico puntata di mercoledì

Sul trono oggi potrebbe tornare Luca che manca da un po’ sulla scena. I dubbi e le sue incertezze però sono restate al suo posto e l’idea per una scelta finale ancora non si intravede. Aurora è stata ‘eliminata’ e restano soltanto due corteggiatrici: chi la spunterà alla fine?

Bacio tra Luca e Lilli a Uomini e Donne

Secondo quanto riportato dalle anticipazioni della pagina Instagram Uominiedonneclassicover Luca bacerà Lilli dopo l’esterna. Esterna che però c’è stata anche con Soraia e c’è da capire come reagirà quest’ultima alla notizia del bacio con la rivale.

Anticipazioni trono over

Diversi potrebbero poi essere i protagonisti per ciò che riguarda il torno over, che al pari del classico (anzi talvolta con un pizzico in più!), tiene ogni giorno i fan col fiato sospeso. In studio spazio potrebbe averlo Gloria che sta conoscendo Fabio anche se le cose non sembrano andare per il verso giusto. Vedremo se ci sarà una svolta o se la frequentazione tra i due cesserà. Dopodiché non è da escludere un focus su, nell’ordine, Alessandro, Pinuccia e Bruno. Insomma, sarà una puntata davvero da non perdere!