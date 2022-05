Anticipazioni Uomini e Donne puntata martedì 17 maggio 2022: arriva un nuovo cavaliere

Torna come di consueto l’appuntamento con la trasmissione Uomini e Donne, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi che ogni giorno appassiona migliaia di telespettatori. Anche oggi sono tante le soprese in serbo per i fan. Cosa accadrà quindi in studio? Ecco come ogni mattina le anticipazioni della puntata.

Cosa è successo nella puntata di ieri

Intanto un piccolo riassunto su quanto visto ieri a Uomini e Donne. La scena se l’è presa la discussione tra Tina Cipollari e Fabio. Secondo Fabio per fare la modella servono delle caratteristiche fisiche che non appartengono né a Tina né a Gemma, opinione che, come era facile prevedere, ha acceso la discussione. Dopodiché abbiamo assistito al ritorno in studio di Isabella Ricci e Fabio che, a sorpresa, hanno annunciato il loro matrimonio!

Spoiler trono over puntata del 17 maggio

Passiamo ora alla puntata che ci attende oggi. Secondo le anticipazioni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover protagonista in studio sarà Gemma Galgani. Giacomo ha deciso di chiudere con lei dopo poco tempo lasciando la dama senza corteggiatori. Ma, attenzione, qualcosa potrebbe cambiare.

Nuovo cavaliere per Gemma Galgani?

Sì perché stando ad alcune indiscrezioni per la dama potrebbe esserci un nuovo pretendente. Chi sarà? Tra i due scatterà la scintilla? Gemma deciderà di approfondire la conoscenza o si rivelerà soltanto un fuoco di paglia? Staremo a vedere.

Anticipazioni trono classico oggi

Per ciò che riguarda il trono classico in puntata potrebbe essere dato spazio a Veronica, “fresca” dell’eliminazione data a Federico. In ballo ci sono Matteo e Andrea. I due sono stati protagonisti con la dama delle esterne: come andrà a finire?