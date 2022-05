Uomini e Donne, anticipazioni puntata 16 maggio 2022: le esterne di Luca e Veronica, Fabio e Isabella in studio

Inizia una nuova settimana e questo per i telespettatori di Canale 5 vuol dire che tra qualche ora ritornerà sul piccolo schermo Uomini e Donne, il dating show più famoso e seguito di sempre che va in onda dal lunedì al venerdì. Dopo aver visto al centro dello studio un nuovo cavaliere del parterre maschile, Fabio, leggermente ‘stravagante’ e che ha fatto discutere per le sue dichiarazioni, oggi i riflettori su chi saranno puntati?

Veronica e Luca Salatino: come procedono le conoscenze dei due tronisti

Oggi, molto probabilmente, si partirà con il Trono Classico, quindi con Veronica e Luca. La ragazza, ormai da settimane, sta conoscendo meglio Federico, Andrea e Matteo, mentre lo chef e pugile romano da mesi si sta concentrando su due ragazze, Lilli e Soraia e tra di loro si nasconde la scelta. Stando alle anticipazioni, pare che Luca abbia portato in esterna entrambe le corteggiatrici, ma solo con una è scattato il bacio: chi sarà stata la fortunata? E come reagirà l’altra?

Quando ci sarà la scelta a Uomini e Donne?

La scelta di Luca Salatino, salvo cambiamenti, verrà registrata proprio la settimana prossima, tra giovedì e venerdì. O meglio, questo sono le indiscrezioni, ma con Uomini e Donne il colpo di scena è dietro l’angolo: lo chef e pugile romano chi sceglierà? Con chi uscirà mano nella mano dalla trasmissione? La scelta sembrerebbe ricadere su Lilli: sarà davvero così?

Fabio e Isabella di Uomini e Donne si sposano

Il loro arrivo è previsto dalla settimana scorsa, ma forse ora ci siamo: in studio, molto probabilmente, torneranno Fabio e Isabella, i due del trono Over che nel programma si sono conosciuti e innamorati. Loro che ora sono pronti a convolare a nozze e racconteranno al pubblico questo loro momento, tra gioia e felicità.