Anticipazioni Uomini e Donne, oggi 7 febbraio 2022 la scelta di Denise tra Armando e Matteo

Uomini e Donne. Una domanda ronza continuamente nella testa dei fan che hanno seguito appassionatamente le ultime puntate del dating show di Maria De Filippi: Cosa accadrà nelle prossime puntate? La tensione per il trono classico è ormai alle stelle, mentre alla corte degli over probabilmente qualcuno riuscirà a ritrovare la serenità. Ecco, allora, tutto quello che ci aspetta durante questa nuova avvincente settimana.

Leggi anche: Uomini e Donne, anticipazioni settimana 7-11 febbraio 2022: Andrea Nicole e Ciprian tornano in studio

Luca e Eleonora: la fine della storia a Uomini e Donne

Ricordiamo che, nelle ultime puntate andate in onda, al centro dello studio ci sono stati il tronista romano, Luca Salatino e la corteggiatrice Eleonora De Fazio. La padrona di casa, Maria De Filippi, gli ha comunicato che era arrivata un’altra segnalazione sulla corteggiatrice. L’ennesima, raggiungendo quota tre. Il tronista ha avuto la possibilità di parlare al telefono con la persona che aveva da dirgli alcune cose e ascoltare la sua versione. Anche Gianni Sperti ha sentito il contenuto della segnalazione. Alla fine si è scoperto che Eleonora aveva il suo nome ancora appiccicato al citofono del suo ex ragazzo; prova quasi inconfutabile della sua relazione. Per questo Luca aveva deciso di eliminarla dal programma.

Matteo Ranieri e Denise

Leggi anche: Lorenzo Riccardi, chi è il fidanzato di Claudia Dionigi: età, altezza, Uomini e Donne, scelta, Instagram, segno zodiacale, lavoro

Al trono classico al centro della scena ci sarà, l’altro tronista il bello e rinomato Matteo. Secondo voci di corridoio più o meno attendibili, Ranieri avrebbe ceduto alla passione, tra lui e la corteggiatrice Denise ci sarebbe infatti stato un bacio. La cosa ha certamente generato dei disagi tra le altre corteggiatrici e certamente in studio oggi scoppierà una bella polemica. Sembra infatti che Armando Incarnato dichiarerà che Denise non ha mai detto chiaramente di non essere interessata a lui. La corteggiatrice, sentendosi attaccata lascerà lo studio e Matteo proverà a rincorrerla dietro le quinte.