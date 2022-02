Uomini e Donne, anticipazioni settimana 7-11 febbraio 2022: Andrea Nicole e Ciprian tornano in studio

Uomini e Donne. Continuano i colpi di scena del programma pomeridiano più seguito d’Italia e condotto dall’intramontabile Maria De Filippi. I riflettori sono pronti ad accendersi sulle nuove puntate di questa settimana: tante anticipazioni, spoiler e rilevazioni su quello che accadrà nei prossimi giorni dal 7 all’11 febbraio 2022. Siete pronti? Allora continuate a leggere.

Leggi anche: Lorenzo Riccardi, chi è il fidanzato di Claudia Dionigi: età, altezza, Uomini e Donne, scelta, Instagram, segno zodiacale, lavoro

Maria De Filippi perdona la coppia di Uomini e Donne

Uno degli eventi più attesi sarà sicuramente il ritorno della coppia composta da Andrea Nicole e Ciprian. I due torneranno nuovamente in studio e saranno perdonati dalla padrona di casa Maria De Filippi dopo le vicende passate. Infatti, così come si apprende da alcune informazioni trapelate da alcuni tabloid, i due sono stati riaccolti nuovamente in studio dopo l’accusa di aver ingannato e deluso la redazione del programma di Maria De Filippi.

Leggi anche: Massimiliano di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, di dov’è, Gemma

Matteo Ranieri e Federica: come andrà?

Tuttavia, non è tutto, perché ci sarà spazio anche per le novità legate al trono di Matteo Ranieri. Questi ha scelto di portare in esterna Federica e tra di loro c’è stato un bacio appassionante. Ma non è oro tutto quello che luccica. Così, una volta che ritorneranno i studio dopo l’esterna, la corteggiatrice non nasconderà dei dubbi nei confronti del tronista. Quale sarà il motivo? Federica ritiene che Matteo Ranieri si faccia troppo influenzare da quello che accade con Denise. Insomma, tante novità scoppiettanti e non ci rimane che attendere le puntate che andranno in onda nel primissimo pomeriggio.