Anticipazioni Uomini e Donne oggi, puntata 15 marzo 2022: lite tra Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza

Dopo aver visto al centro dello studio Pinuccia e Lucia, quasi ‘prese di mira’ dall’opinionista Tina, e dopo il breve spazio dedicato al tronista Matteo Ranieri, che ha deciso di lasciare la trasmissione (momentaneamente) per andare a Napoli da Federica, oggi torna Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 più amato e seguito di sempre. Ma i riflettori, questa volta, su chi saranno puntati? Si ritornerà sul trono Over?

Uomini e Donne: Ida, Armando e Alessandro, cosa vedremo oggi

Oggi, molto probabilmente, si tornerà a parlare di Ida Platano, la dama che dopo la delusione avuta con Marcello e Diego ha deciso di rimettersi in gioco per trovare l’amore. E un’alchimia con Alessandro, giovane suo pretendente di Salerno, c’è. Ma forse non abbastanza perché i due, da settimane, continuano a discutere soprattutto per la lontananza e i diversi stili di vita: lei vive a Brescia, è una mamma e ha delle responsabilità, lui è molto lontano, ha gli amici e la sera preferisce uscire con loro. E ha dichiarato, a più riprese, che non ha intenzione di trasferirsi a Brescia. E nel corso della puntata di oggi, oltre alla gelosia della donna, i due continueranno a confrontarsi e nella lite subentrerà Armando Incarnato, un amico di Ida che probabilmente prenderà le sue difese. I toni si accenderanno, la tensione sarà alle stelle: si riuscirà a trovare un punto di incontro?

Luca Salatino e Miriam: l’esterna

Dopo lo spazio dedicato al trono Over, nel corso della puntata di oggi probabilmente si parlerà anche del tronista Luca Salatino. Lui, chef e pugile romano, si è lasciato andare in un lungo bacio con Lilli, ma sta continuando a frequentare anche le altre sue corteggiatrici. Tra di loro Miriam, una ragazza che nella vita lavora come personal trainer: sono usciti di nuovo insieme, la complicità non manca. Sarà lei il suo incastro perfetto?

A che ora inizia e dove vedere le repliche

Ricordiamo che Uomini e Donne, dating show di successo ormai da anni, va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45. Le puntate sono disponibili in replica sul portale Witty Tv, mentre in chiaro si potranno seguire ogni giorno su LA5, a partire dalle 19.55 circa.