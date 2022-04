Anticipazioni Uomini e Donne puntata 21 aprile 2022: nuovo scontro in studio?

Consueto appuntamento con le storie di Uomini e Donne che ormai da mesi ci tengono incollati davanti alla tv ogni pomeriggio su Canale 5. La settimana sta per volgere al termini e, di conseguenza, si avvicina il momento delle nuove registrazioni. Ma intanto cosa accadrà in studio oggi, giovedì 21 aprile 2022, e cosa la conduttrice Maria De’ Filippi ha in serbo per noi?

Il trono classico

Partiamo dal trono classico. Ieri Daniela ha chiuso con Davide, il racconto di una conoscenza felice, l’esterna di Luca e Soraia e il confronto tra Veronica e Federico: questo (e molto altro) abbiamo visto nella puntata di ieri. Tra i momenti salienti sicuramente il fatto che Soraia non sia sentita di baciare Luca per un motivo ben preciso (come vi avevamo anticipato in questo articolo). Il tronista però si è voluto sfogare e in un’intervista ha parlato di quanto accaduto.

IN ESCLUSIVA Luca si sfoga davanti alle nostre telecamere dopo la puntata di oggi! Per sapere cosa ci ha raccontato il tronista di #UominieDonne, cliccate qui! https://t.co/Yx4P11VxRM — Witty TV (@WittyTV) April 20, 2022

Anticipazioni trono over, acceso scontro tra Tina e Ida

Ma sarà il trono over oggi ha catalizzare l’attenzione del pubblico. Tra le storie al centro dei riflettori nuovamente il ritorno di Riccardo (Guarnieri, ndr) che ha riallacciato i rapporti con l’ex Ida. Un legame, mai del tutto spezzato, che scatenerà la reazione di Tina Cipollari la quale tornerà a discutere in modo piuttosto acceso proprio con Ida Platano. Secondo le anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” tra le due lo scontro sarà molto duro e si concluderà addirittura con alcune lacrime.

Riccardo e Gloria di Uomini e Donne: decisione definitiva?

Ricordiamo che Riccardo ha avviato la conoscenza con Gloria ma al momento non si è andati oltre l’attrazione fisica. Con Ida Platano invece, al di là dei balli in studio, non c’è intenzione di tornare a qualcosa di “serio” e pertanto la situazione è in divenire. Senza contare l’arrivo di un terzo incomodo, ovvero Maria Grazia, che potrebbe portare la stessa Gloria a chiudere definitivamente la loro conoscenza.