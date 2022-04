Anticipazioni Uomini e Donne puntata del 20 aprile 2022: oggi un annuncio importante?

Torna il consueto appuntamento con il daytime di Uomini e Donne il programma di Maria De Filippi che ogni giorno ci tiene compagnia nel pomeriggio di Canale 5. Anche oggi i nostri concorrenti preferiti metteranno alla prova i loro sentimenti di fronte al pubblico mettendosi in gioco per conquistare l’amore. Ma cosa vedremo oggi, mercoledì 20 aprile, in tv? Ecco tutte le anticipazioni.

Spoiler trono classico puntata di oggi

Nella puntata odierna, dopo quanto rivelatovi ieri in questo articolo, non dovrebbe mancare lo spazio dedicato al trono classico. Protagonista potrebbe essere Veronica alle prese con la conoscenza dei propri corteggiatori. La “sfida” è tra Federico e Matteo ma su chi ricadrà la scelta finale? Ricordiamo che quest’ultimo si era “intromesso” nell’esterna del rivale inviando alla tronista dei fiori e causando un litigio proprio tra Federico e Veronica. Federico che, infastidito, aveva lasciato perfino lo studio. Cosa accadrà dunque oggi?

Anticipazioni trono over, Diego Tavani e Aneta al centro dello studio?

Dando uno sguardo alle anticipazioni della pagina Uominiedonneclassicoeover al centro dello studio dovrebbero poi accomodarsi Diego e Aneta. In tal senso per oggi, dato che tra i due tutto sembra andare per il verso giusto, sono attese comunicazioni e annunci importanti? Staremo a vedere.