Antonino Spadaccino, chi è la mamma: età, oggi, come sta, Alzheimer

Antonino Spadaccino oggi sarà ospite alla trasmissione televisiva di Serena Bortone “Oggi è un altro giorno” in onda alle ore 14.00. Antonino, è un celebre artista italiano originario di Foggia, classe 1983. Ha raggiunto la fama nel 2004 grazie alla vittoria della quarta edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, dove ha ottenuto anche il premio della critica. Da allora ha partecipato e trionfato in altre trasmissioni televisive come Tale e Quale show e Bake Off Italia Celebrity Edition. Nel 2016 ha fatto coming out rivelando la sua omosessualità. Molto legato alla sua famiglia, Antonino sta affrontando da qualche tempo la malattia di sua madre Rosa, colpita da Alzheimer.

La malattia della mamma di Antonino

Antonino è molto vicino alla sua mamma Rosa, che lotta contro l’Alzheimer, la terribile malattia degenerativa che colpisce la memoria e le funzioni cognitive, facendo dimenticare a chi ne soffre un’intera vita. Il cantante si occupa personalmente di lei insieme a suo padre e cerca di regalarle momenti felici e ricordi indelebili, nonostante il morbo che incessantemente fa terra bruciata nel campo della memoria. il cantante ha condiviso su Instagram alcuni scambi toccanti con la mamma, come quando lei gli ha detto: “Antonio, oggi alla visita il Medico mi ha detto che mi potrà capitare di dimenticare delle cose ma io non voglio che accada…così ho trovato una soluzione… dobbiamo fare cose pazze per creare ricordi fortissimi…. Oggi dopo la visita medica mi porti a mangiare Americano?”.

La risposta

Antonino ha risposto con parole estremamente toccanti, che provengono da un profonda presa di coscienza: “Da oggi per me il Tempo e lo Spazio avranno un valore assolutamente reale, per dirla in breve “solo se ne vale la pena”. La mia Mamma e’ proprio Rock. Nel nostro Bel Paese si parla sempre troppo poco delle Malattie Mentali e il più delle volte lo si fa con imbarazzo come se fosse un tabù’ purtroppo. Non c’è nulla di imbarazzante nel parlarne, nel manifestare un problema, una debolezza, un disagio , c’è solo coraggio e voglia di vivere al 100%. Abbiatene cura, abbiate cura del vostro Tempo”. In diverse interviste, Antonino ha raccontato come ha scoperto la malattia della mamma dopo la pandemia e come fa a non farla sentire in colpa. Ha anche sottolineato l’importanza di parlare delle malattie che colpiscono la mente senza imbarazzo e di sostenere le persone che ne sono affette con amore, presenza, tenacia e coraggio, essenziali per ricomporre i tasselli della memoria, dei ricordi. Ha infine dichiarato: “È bellissimo, non ci sarà mai qualcuno di fianco a mia madre che non sia io. Devo essere io”.

L’impatto dell’Alzheimer sui familiari

L’Alzheimer è una malattia che non solo colpisce chi ne soffre, ma anche chi gli sta accanto. Come nel caso del nostro famiglia, i familiari dei malati di Alzheimer devono affrontare una serie di sfide emotive, pratiche e sociali. Devono assistere il proprio caro nel suo progressivo deterioramento cognitivo e comportamentale, cercando di preservare la sua dignità e la sua identità. Devono anche gestire le proprie emozioni, come la paura, la rabbia, la frustrazione, la tristezza, il senso di colpa e il lutto anticipato. Devono inoltre organizzare la vita quotidiana del malato, provvedendo alle sue cure mediche, alle sue esigenze pratiche e alla sua sicurezza. Devono infine affrontare l’isolamento sociale e la mancanza di sostegno da parte delle istituzioni e della società. E’ fondamentale che i caregiver ricevano aiuto e sostegno da parte di professionisti, associazioni, gruppi di auto-aiuto e reti familiari e amicali. Solo così potranno continuare ad accompagnare il proprio caro con amore e dedizione.