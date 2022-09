Antonino Spinalbese al GF VIP parla di Belen: ‘Io ho fatto saltare la relazione’

Antonino Spinalbese, quest’anno concorrente della casa più spiata d’Italia, torna a parlare della sua vecchia fiamma Belen Rodriguez. Infatti, il noto hair stylist, fotografo ed imprenditore è conosciuto ai più anche per essere stato l’ex fidanzato della showgirl, dalla quale ha peraltro avuto una bambina: Luna Marì. Ma cosa avrà detto su Belen Spinalbese?

Leggi anche: GF VIP 7, Antonino Spinalbese è di nuovo single? La storia con Giulia Tordini

La chiacchierata di Antonino Spinalbese al GF VIP

In una chiacchierata a tu per tu con Cristina Quaranta e Luca Salatino, Spinalbese ha confessato un retroscena sulla propria storia d’amore con Belen, attualmente non noto al grande pubblico. Di cosa si tratta? ‘La confessione’, avvenuta in queste ore, riguarda il ruolo che egli stesso ha giocato nella relazione con la donna.

Le parole del ragazzo

‘Io ho sbagliato, io ho fatto saltare una relazione…’ ha dichiarato Spinalbese. Sembrerebbe dunque esser stato lui ad aver mandato a rotoli la storia con Belen. Nonostante abbia rivelato la propria ‘responsabilità’ in merito alla rottura, il giovane non si è tuttavia sbilanciato rispetto alla motivazione alla base del gesto che rimane dunque ignota. Il ragazzo riuscirà ora a mettersi alle spalle l’accaduto e a ritrovare l’amore?