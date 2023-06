Antonio Pavan, chi è il giovane pianista: età, oggi, di dov’è

Tutto pronto per un’altra puntata di Oggi è un altro giorno, lo show in onda su Rai 1 e condotto da Serena Bortone. Anche oggi andrà in onda una replica perché il programma si è preso la sua consueta pausa estiva. Verrà riproposta l’intervista ad Antonio Pavan. Ecco chi è il bimbo prodigio e perché suona così bene il pianoforte.

Chi è Antonio Pavan: età, oggi

Antonio Pavan è un giovane bambino prodigio che sta già facendo sognare tutto il mondo con la sua musica. Si è avvicinato ad un pianoforte quando era piccolissimo: a soli quattro anni ha suonato per la prima volta ed è rimasto innamorato dello strumento. I suoi genitori lo hanno iscritto ad un corso e in solo un anno aveva già raggiunto livelli inimmaginabili per un bambino di cinque anni. Tant’è che così piccolo ha già vinto i primi concorsi musicali. Il bambino è di Treviso e oggi ha 9 anni.

La carriera come pianista

Antonio Pavan ha già una grande carriera come pianista. Alla sua tenera età ha già vinto quindici concorsi musicali, ottenuto premi e riconoscimenti a livello internazionale e ha già realizzato due incisioni discografiche. Tra pochi giorni, il 24 giugno, suonerà a Parigi come vincitore del Contest “La note Celeste”. Il piccolo non ha solo un grande talento e orecchio musicale, ma anche un grande e tenero cuore. Gia è ben chiaro il futuro luminoso che ha davanti a sé, come pianista e come persona.

Il progetto negli ospedali

Il giovane ha elaborato un bellissimo progetto che is è svolto lo scorso 29 maggio. Per l’occasione ha suonato per un concerto che si è svolto nell‘ospedale Ca’ Foncello, nella sezione di geriatria. Ha suonato brani dei più grandi musicisti del mondo: Bach, Chopin, Guida e Clementi. L’idea era proprio quella di suonare e far arrivare la musica in tutte le stanze, soprattutto in quelle delle persone anziane che non possono più alzarsi dal letto. Così da regalare loro un momento di gioia e spensieratezza nel dolore della malattia.