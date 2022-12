Arnoldo Mondadori, stasera la fiction su Rai 1: cast, trama, dove è stata girata

La Rai ha deciso di dedicare una docu-fiction ad Arnoldo Mondadori, uno dei pionieri dell’editoria in Italia. Si tratterà di un appuntamento nel quale verrà ripercorsa la vita dell’editore, arricchita anche da personaggi che hanno avuto la possibilità di conoscerlo. Ma quando andrà in onda la docu fiction?

La docu fiction sulla vita di Arnoldo Mondadori

In tanti aspettano di vedere sul piccolo schermo la fiction che racconta la vita di Mondadori. Un’attesa che sembra essere terminata visto che il palinsesto Rai prevede che vada in onda alle 21.25 di oggi, mercoledì 21 dicembre, su Rai 1. Tutto avrà inizio da quando Arnoldo – che verrà interpretato da Michele Placido – era ancora bambino e viene premiato dalla sua maestra con un libro. A seguire il giovane Arnoldo attivista socialista riesce a entrare in una tipografia. Un’esperienza che lo porterà alla decisione di diventare editore, Rileva la tipografia e pubblica il lindro del cognato, il fratello di colei che sarà la sua futura moglie Andreina.

In 20 anni Arnoldo Mondadori Editore diventa una delle case editrici più note pubblicando non solo libri italiani, ma anche internazionali. Ha pubblicato opere di D’Annunzio, gialli e riesce anche ad aggiudicarsi l’esclusiva dalla Disney per la pubblicazione di Topolino.

Supera le difficoltà post belliche e rilancia la sua tipografia

Non solo successi nella vita del grande editore, ma anche periodi di grande difficoltà come quello post bellico nel quale Arnoldo è costretto a ricominciare daccapo. Un progetto che riesce a portare a compimento grazie al sostegno dei suoi lavoratori. Subentra anche Alberto, il figlio di Arnoldo, interpretato da Flavio Parenti. Il giovane vuole che la casa editrice sia politicizzata. Una scelta che si rivelerà fallimentare. Fino a quando il giovane Mondadori capisce l’importanza che ricopre l’azienda per il padre: consentire di leggere al maggior numero di persone.

La docu-fiction verrà presentata in un’unica puntata di 90 minuti e affianco a Michele Placido ci saranno: luca Morello che interpreta Arnoldo da bambino, Brenno Placido l’Arnoldo 20enne, Flavio Parenti nei panni di Alberto, Valeria Cavalli interpreta Andreina Mondandori, Stefano Skalkotos altro figlio di Arnoldo.