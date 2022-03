Arturo Calabresi, chi è il figlio di Paolo Calabresi: età del calciatore, stipendio, gol, madre, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi l’attore e regista Paolo Calabresi, ma conosciamo meglio il figlio Arturo!

Chi è Arturo Calabresi

Arturo Calabresi è nato a Roma il 17 marzo del 1996 dall’amore tra l’attore e conduttore televisivo Paolo Calabresi e Fiamma Consorti, nella vita una consulente artistica. Due genitori ben inserito nel mondo dello spettacolo, ma una carriera totalmente diversa e lontana dai riflettori della tv per Arturo. lui, infatti, è un calciatore, difensore del Lecce.

La carriera da calciatore

Dopo diversi anni nelle giovanili giallorosse, Arturo ha partecipato con la Roma al Campionato Primavera, al Torneo di Viareggio e alla UEFA Youth League, collezionando diverse presenze e gol. Nel calciomercato estivo del 2015 è stato ceduto al Livorno, militante in Serie B, dove ha segnato la sua prima rete tra i professionisti. Poi è ritornato in giallorosso, prima di essere ceduto al Brescia. Nel 2018, invece, è passato al Bologna, il 12 agosto ha debuttato in Coppia Italia, me nel 2019 è stato ceduto a titolo temporaneo all’Amiens. E ancora, nel 2021 ha firmato un contratto di tre anni con opzione per il quarto con il Lecce e il 16 dicembre scorso ha segnato il suo primo gol in Coppia Italia, sul campo dello Spezia.

La nazionale

Con la nazionale italiana under 17, Arturo ha partecipato al campionato europeo di categoria del 2013, mentre nel 2015 ha esordito con la nazionale under 21 guidata da Luigi Di Biagio. E’ stato anche convocato per il campionato europeo Under 21 nel 2019, competizione in cui è sceso in campo in due occasioni.

Le caratteristiche tecniche

Arturo, seppur molto giovane, è un difensore forte fisicamente. In realtà, lui nasce come centrocampista centrale, ma può essere anche adattato nel ruolo di terzino destro o qualsiasi altro ruolo della difesa.

Instagram

Arturo Calabresi ha un profilo Instagram e con l’account @artucala vanta oltre 15 mila followers.

Chi sono i genitori Paolo Calabresi e Fiamma Consorti

Arturo, che ha altri tre fratelli, è nato dall’amore tra l’attore romano Paolo Calabresi e la consulente artistica Fiamma Consorti. Il padre ha preso parte a diversi spettacoli e fiction, come Nati ieri, Ris, Distretto di Polizia, la Squadra. Nel corso della sua brillante carriera, ha interpretato diversi sport pubblicitari e come attore ha anche preso parte alla trilogia del film Smetto quando voglio e alla serie tv L’Ispettore Coliandro 7. Dal 2008, però, è diventato una iene ufficiale del programma di Rai 1 e dal 2016 ha affiancato i colleghi Nadia Toffa, Matteo Viviani, Andrea Agresti e Giulio Golia alla conduzione. La madre, invece, è una consulente artistica con una laurea in Business Administration, specializzata in marketing e pubblicità.