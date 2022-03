Paolo Calabresi: chi è, età, carriera, film, fratello, libro, Iene, moglie, figli e Instagram

Oggi è un altro giorno. Il programma in onda su Rai1 all’ora di pranzo ritorna con i suoi appuntamenti e i suoi ospiti d’eccezione che prenderanno parte alla discussione sulle nuove coordinate della nostra contemporaneità. Tanti gli ospiti, come sempre, le storie e i confronti al centro del programma che ha voglia di raccontare il nostro Paese da diverse angolature, all’indomani di due grandi crisi. Tra gli ospiti, oggi ci sarà anche il grande Paolo Calabresi. Scopriamo insieme la sua vita.

Paolo Calabresi: chi è?

Nasce e compie i suoi primi passi di formazione nella magnifica città di Roma. Era il 17 giugno del 1964. Qui vive tutta la sua infanzia per poi diplomarsi al liceo classico del quartiere. Successivamente si iscrive all’università, percorso in Giurisprudenza, ma ben presto si renderà conto che il diritto non è proprio nelle sue corde. Poi, arriva definitivamente la svolta della sua vita. Consegue il diploma in recitazione nel 1990 presso la scuola del Piccolo Teatro di Milano. Durante questo periodo inizia a lavorare in teatro con alcuni noti registi italiani del calibro di Ronconi e Missiroli.

I primi passi nel cinema

E’ ufficialmente iniziata la sua scalata verso il successo, sebbene con piccoli ruoli secondari in pellicole di grande interesse, come ad esempio Cuore Cattivo (1995), Il talento di Mr. Ripley (1999) e Il pranzo della domenica (2003). Parallelamente debutta anche in Tv, come comparsa: R.I.S. – Delitti imperfetti (2005), Distretto di Polizia (2003) e La squadra (2003), nonché nei telefilm Padre Pio (2000) e Don Bosco (2004).

Il successo con le Iene

La fama meritata arriva proprio con la Tv, grazie al programma Le Iene, dapprima come inviato e mago dei travestimenti, poi nel 2016 come co-conduttore. Sono ormai spalancate per lui, da questo momento, le porte del successo. Nel 2009 prende parte alla commedia Amore 14 e l’anno successivo è al fianco di Raoul Bova sul set di Ti presento un amico (2010), dal discreto successo. Infine, dopo aver preso parte alla serie TV Boris (2007), partecipa anche all’omonimo film, mantenendo il ruolo di Augusto Biascica.

Vita privata e famiglia

Il nostro Paolo Calabresi ha una moglie? Ebbene, la risposta è sicuramente si. E’ sposato dal 1994 con la consulente artistica Fiamma Consorti. Il loro matrimonio è molto solido, e l’amore sembra andare sempre a gonfie vele. I due, poi, sono molto gelosi della propria privacy e molto riservati: quasi nessuna dichiarazione in merito alla loro storia. Insieme hanno anche quattro figli: Arturo (calciatore professionista), Anna, Agostino e Aurora.

Instagram

L’attore è anche su Instagram, dove il suo account ufficiale conta quasi 34mila follower. Nel feed personale ci sono tantissime foto e video promozionali che mostrano i suoi recenti lavori e impegni professionali.