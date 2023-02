Ascolti tv Grande Fratello Vip lunedì 13 febbraio 2023: GF VIP contro Fiori sopra l’inferno, dati Auditel e chi ha vinto

Ascolti tv Grande Fratello Vip lunedì 13 febbraio 2023. Il reality che vede al timone Alfonso Signorini, ormai da anni, sta conquistando da metà settembre migliaia e migliaia di telespettatori. Tra storie d’amore, complicità che sono palesi, strategie (vincenti e non), ritorni di fiamma, discussioni e polemiche. Il GF VIP, d’altra parte, è uno specchio della realtà e i concorrenti si stanno continuando a mettere a nudo e a farsi conoscere, anche nelle loro debolezze. Ma come è andato il programma ieri dal punto di vista degli ascolti? Ecco i dati Auditel e le percentuali di share.

Il GF VIP contro Fiori Sopra l’inferno: chi ha vinto, i dati Auditel

Dopo la sfida ‘persa’ contro Sanremo giovedì 9 febbraio, con il GF VIP che ha ottenuto 1.790.000 spettatori valevoli per il 10.9% di share contro il Festival che ha conquistato 9.240.000 spettatori valevoli per uno share complessivo del 57.4%, questo lunedì il reality ha dovuto fare i conti con una nuova fiction di Rai 1, Fiori sopra l’inferno. Chi ha vinto? Alfonso Signorini, al timone della trasmissione, è riuscito a far appassionare il pubblico da casa? Tra colpi di scena e grandi emozioni.

Il Grande Fratello Vip nella puntata di lunedì 13 febbraio ha conquistato 2.676.000 spettatori con uno share del 19.8%. Il reality, quindi, non è riuscito a battere la prima puntata della fiction Fiori sopra l’inferno. Elena Sofia Ricci ha incollato davanti al video 4.748.000 spettatori, pari al 25.5%di share.

Quando va in onda la prossima puntata del GF VIP

Ascolti a parte, una certezza per i telespettatori c’è. Tutti i fan, i più curiosi, possono tirare un sospiro di sollievo: il Grande Fratello Vip torna in onda con un doppio appuntamento settimanale, iniziato proprio durante il Festival di Sanremo. La prossima puntata, quindi, salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda giovedì 16 febbraio, sempre in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa. Tra nuovi ospiti, colpi di scena, televoti ed eliminazioni. Ora che la finale di aprile molto lentamente si avvicina!