Asia Argento, chi sono i figli: età, oggi, vita privata

Asia Argento oggi sarà ospite di Verissimo e arriverà nel salotto più amato dagli italiani dove si racconterà a Silvia Toffanin. Parlerà a cuore aperto di sé, la sua vita e la sua carriera. Non solo: ripercorrerà anche la storia della sorella Fiore, che attualmente è concorrente all’Isola dei Famosi 2023 e racconterà tutti suoi suoi due figli: Anna e Nicola.

Asia Argento negli anni ha fatto parlare di sé anche per la sua vita privata, di certo non molto tranquilla. Dal 2000 al 2007 Asia Argento è stata legata al cantante dei Bluvertigo, Morgan , con il quale ha avuto la figlia Anna Lou , nata nel 2001. Il 27 agosto 2008 Asia Argento ha sposato il regista Michele Civetta , da cui ha avuto il secondo figlio Nicola Giovanni. Nel 2013 si è separata dall’uomo. Nel 2017 l’attrice ha una storia con lo chef Anthony Bourdain, di 20 anni più grande. L’anno dopo l’uomo si è suicidato. Attualmente lei è felicemenxte fidanzata con Michele Martignoni, un campione di arti marziali miste di 26 anni.

La figlia Anna Lou: età, oggi, vita privata, studi

Anna Lou Castoldi è figlia di Asia Argento e Morgan, è nata il 20 giugno 2001 a Lugano, in Svizzera e ha 22 anni. Sin da piccola cresce in una famiglia in cui l’arte è di casa e così giovane è già una star. Dopo aver recitato in alcune pellicole della madre, ha esordito su Netflix interpretando Aurora nella serie “Baby”. Attualmente è iscritta all’Accademia di Belle Arti dove studia teoria e tecniche dell’audiovisivo, regia e scrittura creativa. Potete seguirla su Instagram dove vanta già più di 50 mila followers:

Il figlio Nicola Giovanni: età, oggi, vita privata

Nicola Giovanni è il secondogenito dell’attrice Asia Argento, mentre il padre è il regista Michele Civetta. Tra i due la storia sembrava una favola: si sono conosciuti e innamorati subito. Sono convolati a nozze il 27 agosto 2008 ad Arezzo mentre lei era incinta di Nicola all’ottavo mese. L’idillio è finito nel 2013, momento del divorzio. Il piccolo aveva solo 5 anni e il padre se n’è andato, senza fornire aiuti economici né, tantomeno, emotivi. Nicola oggi ha 14 anni e anche lui nutre una grande passione per il mondo dell’arte della scrittura. Ecco uno scatto con la madre: