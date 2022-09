Audrey Fleurot: chi è, età, carriera, vita privata, film, Morgane Detective Geniale e Instagram

Oggi è un altro giorno. Non si perde tempo da queste parti, e un’altra avvincente puntata in compagnia del salotto pomeridiano di Serena Bortone. Tanti ospiti e tante discussioni sui temi più in voga dell’attualità. Tra le tante cose, oggi in studio ci sarà anche la famosissima Audrey Fleurot. Conosciamo meglio il suo profilo!

Chi è la famosa attrice

La bellissima Audrey Fleurot è nata a Mantes-la-Jolie, a metà tra Parigi e Rouen, il 6 luglio 1977. Lei, sin da giovane, ha sempre sognato e desiderato di diventare un’attrice. Quello che voleva più di tutto, insomma, era di lavorare sul palcoscenico. Per realizzare le sue aspirazioni, la giovane promessa del cinema ha infatti frequentato, dopo l’Università Paris 1 Panthéon-Sorbonne, la Scuola Nazionale di Arti e Tecniche Teatrali: l’ENSATT, a Lione. Qui ha appreso i fondamenti della sua professione.

La serie tv Morgane – Detective geniale

Oltre ai successi del passato, al momento Audrey Fleurot, sta riscuotendo una certa audience anche nei panni di Morgane Alvaro, la quale è la protagonista della serie tv franco-belga Morgane – Detective geniale. Per chi non la conoscesse, e volesse approfondire per capire di quello che parliamo, la serie va in onda su Rai 1 dal 14 settembre 2021, mentre era già uscita in Francia e in Belgio ad aprile dello stesso anno.

Leggi anche: Morgane Detective Geniale, anticipazioni terza puntata in onda oggi 28 settembre 2021 e data prossima puntata

Il personaggio interpretato

L’attrice, come detto, interpreta il personaggio principale di tutta la narrazione: una donna dall’altissimo quoziente intellettivo che viene chiamata a lavorare come consulente della polizia.

Il successo internazionale

Come anticipato, non è il suo unico successo, ovviamente. Perché Audrey Fleurot è da anni una nota attrice francese che ha conquistato una certa popolarità anche a livello internazionale. Tra i suoi ultimi successi campioni di incassi c’è anche Quasi amici – Intouchables.

Vita privata e relazioni

Poche informazioni sulla vita privata di Audrey Fleurot, purtroppo, per gli amanti del gossip. La donna è molto riservata sulla faccenda. Si sa solamente che attualmente vive in Francia, ma anche il luogo esatto è un mistero. Un’altra indiscrezione la vuolelegata al regista francese Djibil Glisssant. Pare che nel 2015 la coppia abbia dato il benvenuto al primo figlio, di nome Lou.

Instagram e social

Oltre alla vita privata, anche l’account Instagram di Audrey Fleurot è molto scarno e riservato: non ha numerose foto di svago o momenti quotidiani su cui poter indagare. Con più di 90.000 follower, l’attrice francese pubblica numerosi post di fumetti tra le altre cose.