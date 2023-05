Back to School 2023, anticipazioni ultima puntata 11 maggio: concorrenti e ripetenti di stasera

Ultimo e imperdibile appuntamento questa sera, giovedì 11 maggio, con Back to School, il programma di Italia 1 che sta appassionando, ormai da diverse settimane, migliaia e migliaia di telespettatori. Alla conduzione per la prima volta Federica Panicucci, che ha preso il posto di Nicola Savino: con lei, in studio, Gianluca Fubelli, meglio conosciuto come Scintilla, nel ruolo dell’indisciplinato capoclasse. Ma cosa succederà questa sera nella sesta e imperdibile puntata? Protagonisti, come sempre, 30 super big della tv, della musica e dello sport, che saranno costretti a rifare l’esame di quinta elementare, quindi a sedersi di nuovo tra i banchi.

Chi sono i ripetenti dell’ultima puntata di Back to School 2023

Stando alle anticipazioni, questa settimana i Ripetenti che torneranno tra i banchi di scuola, pronti a mettersi in gioco saranno:

Alessandro Cecchi Paone , ora naufrago all’Isola dei Famosi con il compagno Simone

, ora naufrago all’Isola dei Famosi con il compagno Simone Cecilia Capriotti ,

, Maria Monsè ,

, Riki

Ma non finisce qui. Come “Rimandati” dalla puntata precedente, Gigi e Ross ed Elena Morali, che non sono riusciti a superare il temuto esame.

Come funziona, l’esame davanti alla Commissione

A guidare i protagonisti, tutti personaggi vip, nello studio e nell’apprendimento ci saranno anche stasera, nell’ultima puntata, i Maestrini, i 13 bambini dai 7 agli 11 anni, che, lezione dopo lezione, prepareranno al meglio la classe sulle materie assegnate oggetto d’esame e su tutto il programma scolastico in generale. Sarà poi la Commissione, composta da cinque autentici maestri elementari, a sottoporre i Ripetenti alla prova finale e a decidere se gli esaminandi potranno essere “promossi” o “rimandati”. Ce la faranno tutti visto che stasera andrà in onda l’ultimo appuntamento?

Dove vedere le repliche

Tutte le puntate di Back to School, lo ricordiamo, sono disponibili in replica in streaming e gratuitamente sul portale Mediaset Infinity. Intanto, l’ultimo appuntamento con la trasmissione di Federica Panicucci è per stasera, giovedì 11 maggio, a partire dalle 21.30 circa su Italia 1.