Isola dei Famosi 2023, la rabbia di Alessandro Cecchi Paone: cosa è successo ieri sera

È andata in onda ieri una nuova, elettrizzante puntata del reality l’Isola dei Famosi. Il programma è entrato nel vivo e le prime discussioni tra i concorrenti e non, iniziano a fare capolino. In particolare, non è passato inosservato il diverbio che ha avuto luogo tra la padrona di casa Ilary Blasi e il naufrago Alessandro Cecchi Paone. Ma cosa sarà accaduto tra i due? Ed ancora, quali le motivazioni del contendere?

La lite tra Ilary Blasi e Cecchi Paone all’Isola dei Famosi 2023

Durante la puntata di ieri, la conduttrice ha comunicato ai naufraghi la decisione di dividere le coppie in gara: “Ognuno di voi concorrerà come concorrente singolo, le donne vanno nella tribù con le chicas, gli uomini con gli hombres”. Parole che hanno fatto scattare la rabbia del giornalista, il quale è andato su tutte le furie ribellandosi alle regole del gioco e minacciando al contempo di abbandonarlo nel caso in cui venisse separato dal suo compagno Simone, che è attualmente infortunato.

L’intervento di Enrico Papi

Ad accorgersi del malcontento del naufrago è stato l’opinionista Enrico Papi il quale ha poi esortato la Blasi ad interrogare il giornalista circa il proprio dissenso. Le replica dell’uomo non si è certamente fatta attendere: “No…siccome hai detto che giochiamo da singoli, è chiaro a tutti sotto tutti i punti di vista che noi giochiamo solo in coppia”. Un botta e risposta si è poi susseguito in studio: “Vabbè Alessandro, ma è il gioco” , ha poi sottolineato l’opinionista che ha avuto manforte della Blasi. Ma il naufrago proprio non ci sta: “Non c’è nessuna regola, a settembre siamo stati interpellati in coppia, in coppia abbiamo accettato, l’ho detto anche poco fa, in coppia stiamo in coppia ce ne andiamo”, ha affermato.