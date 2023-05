Isola dei Famosi, chi è stato eliminato ieri sera? Nomination e cosa è successo lunedì 8 maggio 2023

Chi è stato eliminato ieri sera all’Isola dei Famosi 2023? E chi, invece, dei naufraghi nella puntata di lunedì 8 maggio è finito dritto al televoto? Sono queste le domande che si rincorrono nelle ultime ore: d’altra parte il reality di Ilary Blasi, tutto all’insegna dell’avventura, ormai da settimane sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori su Canale 5. E la curiosità è tanta. Protagonisti restano volti noti del mondo dello spettacolo, che hanno deciso di abbandonare ogni lusso, di mettersi in gioco e di ‘sfidare’ la natura, quella che sovrasta e domina ogni cosa. Loro stanno cercando di trovare la forza, di lottare per la sopravvivenza, nonostante il cibo scarseggi e gli equilibri siano precari.

Chi è stato eliminato ieri all’Isola dei Famosi tra Cristina, Andrea e Christopher?

Dopo l’abbandono forzato di Marco Predolin e Claudia Motta, che hanno dovuto lasciare l’isola per motivi di salute, e l’eliminazione di Nathaly Caldonazzo voluta dal pubblico, ben tre naufraghi la scorsa settimana sono finiti al televoto. Stiamo parlando di Cristina Scuccia, ex suora diventata famosa per aver partecipato al talent Rai The Voice, dell’ex rugbista e conduttore Andrea Lo Cicero e dell’attore e modello brasiliano Christopher Leoni. Chi di loro tre ha dovuto lasciare l’isola? E cosa ha deciso il pubblico, che resta sovrano in ogni televoto?

A dover lasciare Playa Tosta è stato Christopher Leoni.

Chi è sull’isola di Santa Elena con Nathaly Caldonazzo

Nathaly Caldonazzo, che sta preoccupando molti telespettatori per il suo aspetto fisico, da una settimana sta vivendo da sola sull’isola di Santa Elena. Qualche naufrago l’ha raggiunta? C’è stato un televoto flash? In Honduras, d’altra parte, tutto può cambiare. E da un momento all’altro.

Cosa è successo ieri all’Isola dei Famosi e chi sono i naufraghi al televoto

Buona parte della puntata è stata dedicata ad Andrea Lo Cicero, l’ex rugbista al televoto che da settimane, ormai, si sta facendo conoscere. E sta discutendo con gli altri uomini della sua squadra, soprattutto con il giovane Luca: i due riusciranno a trovare un punto d’incontro? Ma non finisce qui. Difficile immaginare una puntata dell’Isola dei Famosi senza nomination: chi dei naufraghi è al televoto e rischia l’eliminazione?

Leader Luca Vetrone, mentre in nomination sono finiti ben cinque naufraghi: Fiore, Gian Maria, Helena, Marco Mazzoli e Paolo Noise. Chi dovrà abbandonare l’isola?