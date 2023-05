Isola dei Famosi, anticipazioni 8 maggio 2023: ospiti, televoto, eliminati, ultime news su Andrea Lo Cicero

Non c’erano dubbi e la certezza ora, per gli scettici, c’è: l’Isola dei Famosi, che ha preso il via da poche settimane, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Il reality tutto all’insegna dell’avventura, che vede al timone Ilary Blasi, è entrato nel vivo e il gioco inizia a farsi davvero difficile. Tra naufraghi ‘vip’ che hanno deciso di mettersi in gioco, natura che sovrasta e domina su tutto, mancanza di cibo, equilibri precari che vacillano sempre di più. Ma cosa succederà nella puntata, la quarta, di stasera lunedì 8 maggio? Chi dei concorrenti è finito al televoto? E chi, invece, arriverà in Honduras per fare una sorpresa?

Cristina Scuccia, Andrea Lo Cicero e Christopher Leoni al televoto stasera all’Isola dei Famosi

Dopo l’abbandono del conduttore e volto tv Marco Predolin e la modella Claudia Motta, che hanno dovuto lasciare l’Honduras per motivi di salute e l’eliminazione provvisoria di Nathaly Caldonazzo, che ora vive da sola sull’isola di Sant’Elena, ben tre concorrenti sono finiti al televoto. Stiamo parlando di Cristina Scuccia, l’ex suora diventata famosa grazie alla partecipazione a The Voice, Christopher Leoni e Andrea Lo Cicero. Chi di loro verrà eliminato e dovrà raggiungere la Caldonazzo? Ci sarà poi un televoto flash?

Chi verrà eliminato

Stando ai primissimi sondaggi pubblicati sul sito Isola dei Famosi Forum Free, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Cristina Scuccia con oltre il 50% di preferenze. A rischio i due uomini, Christopher Leoni e Andrea Lo Cicero: uno di due dovrà abbandonare l’isola e sbarcare a Sant’Elena?

Tutti (o quasi) contro Andrea Lo Cicero, ultime news su Cristina

La scorsa settimana in Honduras, per la gioia di tutti, è sbarcata Asia Argento, che ha vinto una prova e ha regalato ai naufraghi un bel po’ di cibo. Ora, al suo posto, ci sarà un’altra sorpresa? In attesa di capire cosa succederà nella puntata di stasera, una certezza sembra esserci: molto probabilmente si parlerà di Andrea Lo Cicero, conduttore televisivo ed ex rugbista che sta facendo parlare di sé. E non poco, per le sue discussioni con buona parte del gruppo, soprattutto con il giovane Luca. Ci sarà un punto d’incontro?

All’Isola dei Famosi anche le incomprensioni tra Alessandro Cecchi Paone e alcuni naufraghi, l’allegria di Paolo Noise e Marco Nozzoli e le insicurezze dell’ex Suor Cristina. Tutto questo e molto altro all’Isola dei Famosi, dove tutto può cambiare. E il meglio deve ancora venire!