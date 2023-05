Simone Antolini, chi è Melissa? La commozione all’Isola dei Famosi 2023

La puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, non ha mancato di riservare delle forti emozioni, non solo per la visita di Asia Argento alla sorella Fiore, ma anche per un misterioso disegno ricevuto dal compagno di Alessandro Cecchi Paone, Simone Antolini, da parte della piccola Melissa. Ma di chi sia questa bimba, ancora nessuna indiscrezione da parte di Antolini che, però, di fronte al regalo che gli è stato fatto arrivare in Honduras non è riuscito a trattenere lacrime di commozione.

Simone in altre occasioni aveva parlato di Melissa

Il naufrago, in diverse occasioni ha parlato di Melissa, senza mai svelare di chi si tratta. Il pubblico sa solo che c’è un grande legame affettivo tra Antolini e la bambina. La curiosità intorno alla bambina è stata tanta anche in studio, ma la padrona di casa, Ilary Blasi, ha detto a Simone di sentirsi libero di raccontare o meno il suo rapporto con Melissa.

Una decisione in merito alla quale il compagno di Cecchi Paone ha dichiarato: “Voglio mostrare la bellissima cosa che mi è arrivata ma dire chi è Melissa per me ancora no. È la sua manina con scritto ‘Ti voglio bene’. Sicuramente è stata aiutata dalle sue maestre, dalle due educatrici a cui devo molto adesso che non sono presente nella sua vita. Ma prometto che parlerò di lei e spiegherò la sua vera identità”.

Resta il mistero sull’identità della bimba che ha mandato ad Antolini un disegno

Al momento, quindi, resta il mistero su chi sia questa piccola protagonista della vita di Simone che lo ha fatto cedere davanti alle telecamere, tanto da far percepire il profondo legame affettivo che lo lega a lei. Ma, come detto da Antolini, nel proseguo della trasmissione verrà svelato chi è la piccola Melissa e come mai ha segnato così tanto la vita del naufrago.