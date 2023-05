Isola dei Famosi 2023, chi è stato eliminato ieri sera? Televoto e nomination di martedì 2 maggio

Ha preso il via da poco, ma a molti già sembra un’eternità e la mancanza di cibo e di lussi sta iniziando a pesare ai naufraghi, a quelli che hanno deciso di partecipare all‘Isola dei Famosi, il reality tutto all’insegna dell’avventura che ormai da anni vede al timone Ilary Blasi. Tra ‘frecciatine’ simpatiche, natura che sovrasta e domina ogni cosa, lotta per la sopravvivenza e continue sfide, i concorrenti sbarcati in Honduras hanno un solo e unico obiettivo: vincere. Ma cosa è successo nella puntata di ieri sera, andata eccezionalmente in onda di martedì? Chi dei ‘vip’ ha dovuto lasciare l’isola, forse provvisoriamente? E chi, invece, è finito dritto al televoto, quindi a rischio eliminazione?

Chi è stato eliminato ieri all’Isola tra Nathaly, Fiore, Alessandro e Simone

Dopo l’eliminazione, la prima di questa edizione, di Marco Predolin, che sta vivendo da una settimana da solo sull’isola di Santa Elena, ben tre concorrenti sono finiti al televoto. Stiamo parlando della discussa e chiacchierata Fiore Argento, che ha ricevuto la sorpresa della sorella Asia, di Nathaly Caldonazzo, che negli ultimi giorni ha avuto un malore e ha fatto preoccupare tutti e della coppia, che vale come giocatore unico, composta dai fidanzati Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Chi di loro ha dovuto lasciare l’isola e raggiungere Predolin? Ad abbandonare il gioco alla fine è stata Nathaly Caldonazzo che ha poi dato il bacio di Giuda ad Andrea Lo Cicero. La concorrente ha quindi raggiunto L’Isola di Sant’Elena.

Televoto e cosa è successo nella puntata di ieri sera

Difficile immaginare una puntata dell’Isola dei Famosi senza nomination in Palapa e, quindi, senza televoto. Chi dei naufraghi è a rischio eliminazione? E cosa è successo nella puntata di ieri, martedì 2 maggio? Ci sono state tensioni tra Ilary Blasi e l’opinionista Enrico Papi? Frecciatine, emozioni e colpi di scena? Asia Argento ha vinto la prova ricompensa, mentre Marco Mazzoli e Paolo Noise hanno ricevuto un bel video dalle rispettive mogli. Tensioni inverce tra Fiore Argento e Helena Prestes mentre Simone e Alessandro sono diventati i nuovi leader della settimana. Grazie alla loro vittoria tutta la Tribù degli Accoppiados è immune. Al televoto finiscono Andrea, Christopher e Cristina. Intanto, la prossima puntata dell’Isola dei Famosi andrà in onda lunedì 8 maggio, sempre in prima serata (e in diretta) su Canale 5.

Perché Marco Predolin ha lasciato l’Isola dei Famosi

A causa di problemi di salute Marco Predolin ha dovuto lasciare l’Isola e fare ritorno in Italia.

Chi è Gian Maria Sainato il nuovo concorrente dell’Isola

Da ieri c’è anche un nuovo concorrente: si tratta di Gian Maria Sainato, 28 anni, modello e influencer. Ha partecipato al programma Riccanza ed è stato ospite da Barbara D’Urso. Farà coppia con Pamela Camassa.