Televoto Isola dei Famosi, chi viene eliminato tra Fiore, Nathaly, Alessandro Cecchi Paone e Simone? Sondaggi e percentuali

Ha preso il via da poche settimane, ma l’Isola dei Famosi, reality tutto all’insegna dell’avventura, sta già appassionando i telespettatori di Canale 5. Tra prove continue, sfide, discussioni, polemiche, i naufraghi sono sbarcati in Honduras e lì dovranno vivere per diversi giorni, senza cibo e in una continua lotta per la sopravvivenza. Ma chi dei concorrenti è finito al televoto nel corso della seconda puntata? E chi, quindi, rischia l’eliminazione? Sarà un’uscita dal gioco provvisoria o definitiva? Ecco, intanto, cosa dicono i primi sondaggi.

Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini al televoto

Dopo l’eliminazione provvisoria di Marco Predolin, noto conduttore che è sbarcato sull’Isola di Santa Elena (dove sta vivendo da solo), altri tre concorrenti sono finiti al televoto. Stiamo parlando de ‘las chicas’ Fiore Argento e Nathaly Caldonazzo e della coppia composta da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Chi di loro dovrà lasciare l’Honduras? Cosa deciderà di fare il pubblico, che resta sovrano?

Chi si salva e chi viene eliminato

Stando ai sondaggi pubblicati sul sito Isola dei Famosi Forum Free, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Fiore Argento con il 44% di preferenze, seguita da Nathaly Caldonazzo. A rischio, invece, Alessandro e Simone, che fanno coppia fissa nella vita. Loro raggiungeranno Marco Predolin, che sta vivendo da solo su un’altra isola?

L’Isola dei Famosi va in onda il 1 maggio 2023?

In attesa di scoprire chi dovrà abbandonare il gioco, forse provvisoriamente, vi ricordiamo che la prossima puntata dell’Isola dei Famosi, la terza, andrà in onda eccezionalmente martedì 2 maggio. Niente appuntamento, quindi, nel giorno della Festa dei Lavoratori: Ilary Blasi, al timone del programma, e la sua squadra si prenderanno una piccola pausa. Ma l’attesa ne varrà la pena: stando alle anticipazioni, infatti, in Honduras sbarcherà Asia Argento, la sorella di Fiore. Cosa succederà? Basterà sintonizzarsi su Canale 5 a partire dalle 21.30 circa.