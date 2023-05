Isola dei Famosi, anticipazioni 2 maggio 2023: ospiti, televoto, eliminati, arriva Asia Argento

Piccola pausa per l’Isola dei Famosi per via della Festa dei Lavoratori, ma il reality questa sera andrà in onda, eccezionalmente di martedì. Il programma di Ilary Blasi, tutto all’insegna dell’avventura, ha preso il via da poco, ma sta già appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Tra naufraghi senza cibo, prime tensioni, natura che sovrasta ogni cosa e lotta per la sopravvivenza, solo uno dei concorrenti vincerà. Chi sarà? E cosa accadrà nella puntata di stasera, martedì 2 maggio?

Televoto Isola dei Famosi e chi viene eliminato stasera

Dopo l’eliminazione provvisoria di Marco Predolin, noto conduttore che è sbarcato sull’Isola di Santa Elena (dove sta vivendo da solo), altri tre concorrenti sono finiti al televoto. Stiamo parlando de ‘las chicas’ Fiore Argento e Nathaly Caldonazzo e della coppia composta da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Chi di loro dovrà lasciare l’Honduras? Cosa deciderà di fare il pubblico, che resta sovrano?

Chi si salva e chi viene eliminato

Stando ai sondaggi pubblicati sul sito Isola dei Famosi Forum Free, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Fiore Argento con il 44% di preferenze, seguita da Nathaly Caldonazzo. A rischio, invece, Alessandro e Simone, che fanno coppia fissa nella vita

Arriva Asia Argento in Honduras

Dopo l’eliminazione, però, i telespettatori di Canale 5 e i naufraghi dovranno fare i conti con un nuovo arrivo in Honduras. Ebbene sì Asia Argento, sorella di Fiore, arriverà come ospite: come reagiranno i concorrenti? Asia avrà qualcosa da dire a tutti loro? Chissà…Non ci resta che seguire la puntata di stasera per capire cosa succederà. In studio e in Honduras.

Data prossima puntata e dove vedere le repliche

La prossima puntata dell’Isola dei Famosi, la quarta in programma, andrà in onda, salvo cambiamenti del palinsesto, lunedì 8 maggio, sempre in prima serata su Canale 5 e in diretta. Tutte le puntate, lo ricordiamo, sono disponibili in replica (e gratuitamente) sul portale Mediaset Infinity.