Isola dei Famosi non va in onda lunedì 1 maggio 2023: ecco quando ritorna Ilary Blasi

La settimana che sta per arrivare inizierà bene per molti: c’è chi ne ha approfittato per un ponte lungo, chi il 1 maggio, tempo permettendo, farà una gita fuori porta, lontano dal lavoro e dalla quotidianità di sempre. E c’è anche chi, però, dovrà rinunciare all’appuntamento del lunedì con l’Isola dei Famosi, il reality tutto all’insegna dell’avventura che ha preso il via da poche settimane. E che sta già appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Ebbene sì, la trasmissione di Ilary Blasi si fermerà per la Festa dei Lavoratori, ma sarà questione di ore e tornerà in onda eccezionalmente di martedì.

Quando andrà in onda la terza puntata dell’Isola dei Famosi 2023

La terza puntata dell’Isola dei Famosi, quindi, andrà in onda, sempre in diretta, martedì 2 maggio a partire dalle 21.30 circa su Canale 5, subito dopo Striscia la Notizia che vede dietro al bancone Michelle Hunziker e Gerry Scotti. Alla conduzione del reality Ilary Blasi, mentre come inviato in Honduras ci sarà Alvin, che dovrà gestire le prove dei naufraghi.

Cosa va in onda lunedì 1 maggio 2023 su Canale 5

Al posto dell’Isola dei Famosi lunedì 1 maggio su Canale 5 andrà in onda il film drammatico e avventuroso del 2019 Storm Boy Il ragazzo che sapeva volare. La pellicola racconta la storia di Michael Kingley, nonno e businessman in pensione che torna in Australia, sul litorale meridionale, dove ha trascorso l’infanzia e dove dovrà votare una mozione che rischia di impattare l’eco sistema di quel mondo ancora selvaggio. La nipote vuole salvaguardare quel paradiso e lui sarà dalla sua parte.

Televoto Isola dei Famosi, anticipazioni 2 maggio

In attesa di scoprire cosa succederà nella prossima puntata dell’Isola dei Famosi, una certezza c’è: il televoto. Dopo l’eliminazione di Marco Predolin, che sta vivendo da una settimana da solo sull’isola di Santa Elena, ben quattro naufraghi sono finiti al televoto: Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo e la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone. Chi di loro dovrà lasciare, forse provvisoriamente, il gioco? Inoltre, nella prossima puntata in Honduras sbarcherà Asia Argento, sorella di Fiore: come reagirà la naufraga? Non ci resta che pazientare ancora un po’, con un motto ben impresso in testa: sull’isola tutto può cambiare.