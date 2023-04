Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini insieme all’Isola dei Famosi 2023: quanti anni di differenza hanno

Alessandro Cecchi Paone è pronto a prendere parte all’Isola dei Famosi e lo farà in compagnia del suo compagno di vita, Simone Antolini. Quest’ultimo è noto soprattutto per essere il fidanzato del noto giornalista e divulgatore scientifico, di lui si sa poco. Ma presto nell’Honduras avremo modo di conoscerlo più da vicino. Intanto, sono tante le domande, di curiosi e fan su Antolini. Prima tra tutte, qual è la differenza di età tra lui e Cecchi Paone?

Chi è il fidanzato di Alessandro Cecchi Paone

Estremamente giovane Simone, almeno fino a questo momento, ha vissuto lontano dai riflettori. Il giovane è diventato famoso da quando è stata ufficializzata la relazione sentimentale con il giornalista. Una storia nata quasi per caso quella tra i due che si sarebbero conosciuti sui social. Una frequentazione abbastanza lunga che è andata avanti con messaggi sui social e email finché non hanno deciso di incontrarsi a Rimini. Ne è nata una frequentazione che è andata avanti diverso tempo prima che i due diventassero una coppia.

Ora l’unione tra loro è salda. Sono legati più che mai da un profondo sentimento e, per loro, non è certo un limite la differenza d’età. Visto che tra Cecchi Paone e Antolini ci sono ben 38 anni di differenza. Ma cosa sappiamo di Simone?

Simone Antolini dove è nato? Vita privata

Nato in provincia di Ascoli Piceno, precisamente a Fermo, il 1 ottobre del 1999, ha 24 anni Simone Antolini. Ed è nella cittadina di Fermo che è cresciuto insieme alla sua famiglia. E quest’ultima ha saputo dai rotocalchi della relazione di Simone con Alessandro. Non sapevano delle sue preferenze sessuali, o comunque non pensavano, perché Simone aveva avuto una relazione di coppia con una ragazza, andata avanti per quattro anni.

Simone è uno studente universitario della facoltà di Scienze giuridiche e, finché la sua storia con Cecchi Paone non è diventata nota, era anche impegnato a dare una mano ai genitori con l’azienda di famiglia, ora si è allontanato dai suoi familiari per preservarli da indiscrezioni dei giornalisti e vivere la sua relazione con il divulgatore scientifico.