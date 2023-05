Televoto Isola dei Famosi, chi viene eliminato tra Cristina, Christopher e Andrea? Sondaggi e percentuali

Sta continuando ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori l’Isola dei Famosi, il reality show tutto all’insegna dell’avventura di Canale 5 che vede al timone, ormai da anni, Ilary Blasi. Con lei in studio gli opinionisti Vladimir Luxuria, ‘veterana’ della trasmissione, ed Enrico Papi, new entry, mentre in Honduras immancabile la presenza dell’inviato Alvin. Ma cosa succederà nella prossima puntata di lunedì 8 maggio? Chi dei naufraghi è al televoto e rischia l’eliminazione, forse provvisoria? Il gioco inizia a farsi difficile: la fame si fa sentire, il fisico sta cedendo e la lotta per la sopravvivenza sta continuando. Chi riuscirà ad arrivare fino alla fine e a vincere?

Cristina Scuccia, Christopher Leoni e Andrea Lo Cicero al televoto all’Isola dei Famosi

Dopo l’abbandono di Marco Predolin e Claudia Motta per motivi di salute e l’eliminazione provvisoria di Nathaly Caldonazzo, che ora vive da sola sull’isola di Sant’Elena, ben tre concorrenti sono finiti al televoto. Stiamo parlando di Cristina Scuccia, l’ex suora diventata famosa grazie alla partecipazione a The Voice, Christopher Leoni e Andrea Lo Cicero. Chi di loro verrà eliminato e dovrà raggiungere la Caldonazzo?

Chi viene eliminato, chi si salva

Stando ai primissimi sondaggi pubblicati sul sito Isola dei Famosi Forum Free, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Cristina Scuccia con oltre il 50% di preferenze. A rischio i due uomini, Christopher Leoni e Andrea Lo Cicero: uno di due dovrà abbandonare l’isola e sbarcare a Sant’Elena? Ci sarà poi un televoto flash con la Caldonazzo? Non ci resta che pazientare ancora un po’ e seguire la puntata per scoprire cosa accadrà in studio!

Anticipazioni Isola dei Famosi 8 maggio 2023

Non solo televoto, nominati ed eliminati all’Isola dei Famosi. In Honduras c’è chi si sta raccontando a cuore aperto e chi, invece, non perde tempo per rendersi protagonista di scontri, anche accesi. Come quello che c’è stato tra Luca e Andrea Lo Cicero: i due riusciranno a trovare un punto d’incontro per una convivenza civile? Ci saranno sorprese e ospiti lunedì 8 maggio? Ilary Blasi e il suo ‘team’ vi aspettano in puntata, in diretta: tutto, all’isola, può cambiare. E non si può certo stare tran