Back to School, promossi e rimandati di ieri sera: cosa è successo giovedì 4 maggio 2023

Back to School, programma di successo di Italia 1 che vede alla conduzione per la prima volta Federico Panicucci, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. E la domanda dei fan che non riescono a tenere a bada la curiosità è sempre una: chi dei concorrenti vip ha superato il temuto esame di quinta elementare? E chi, invece, è stato rimandato? Ecco cosa è successo ieri sera, nel corso dell’appuntamento del 4 maggio, dove alcuni ‘big’ del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport, hanno deciso di mettersi alla prova e di farsi seguire da 13 maestrini, tutti bimbi dai 7 ai 13 anni.

Cosa è successo nella puntata del 4 maggio di Back to School su Italia 1

Questa settimana, i Ripetenti che sono tornati sui banchi di scuola e si sono messi duramente in gioco e alla prova sono stati: Ivan Cattaneo, Luca Daffrè, Justine Mattera, Katia Ricciarelli, Beatrice Valli. Inoltre, come “Rimandati” dalla puntata precedente, Gigi e Ross, Carmen Di Pietro ed Elena Morali, che non sono riusciti a superare l’esame davanti alla temuta Commissione. A guidare i vip nello

studio e nell’apprendimento, come sempre, i Maestrini, 13 bambini dai 7 agli 11 anni, che, lezione dopo lezione, hanno cercato di preparare al meglio la classe sulle materie assegnate oggetto d’esame e su tutto il programma scolastico in generale. Ce l’hanno fatta?

Promossi, bocciati, rimandati

La scorsa settimana i conduttori e comici Gigi e Ross, Carmen Di Pietro ed Elena Morali non sono riusciti a superare l’esame. Ma cosa è successo ieri? Chi dei ‘vip’ ha avuto difficoltà a rispondere alle domande dei maestri?

Una contestazione contro il programma della Panicucci ha caratterizzato al quinta puntata di Back to School. Ivan Cattaneo si è rifiutato di sostenere l’esame di quinta elementare. Era tutto pronto per essere interrogato in inglese ma dopo che Federica Panicucci gli ha chiesto più volte cosa volesse fare ha spiegato che non voler rifare per principio l’esame di quinta elementare. Per questo Cattaneo ha concluso così la sua esperienza a Back to School.

Sono stati tre i ripetenti che hanno dovuto sostenere l’esame: Gigi e Ross sono stati interrogati in matematica e geografia, ma non hanno fatto una bella figura, dando alcune risposte sbagliate; Elena Morali, invece, si lamentata con la prof Bertucci sostenendo che era prevenuta. Interrogata in geografia e storia, la commissione ha usato poche parole per il giudizio di Elena Morali: farsi suggerire da Carmen Di Pietro è un segnale inquietante e per questo è stata rimandata. Carmen Di Pietro è stata chiamata a sostenere un esame di quinta elementare interdisciplinare, cosa mai avvenuta prima a Back to School. La Di Pietro, alla fine è stata promossa, mentre ad essere stati bocciati ieri sera a Back To School sono stati nuovamente Gigi e Ross e Elena Morali.

Dove vedere tutte le repliche e data ultima puntata

Back to School, ormai da settimane, sta tenendo compagnia ai telespettatori di Italia 1. L’ultima puntata con Federica Panicucci e il comico Scintilla nei panni dell’indisciplinato capoclasse andrà in onda, salvo cambiamenti del palinsesto, giovedì 11 maggio. Ci saranno rimandati? Chissà…Tutte le repliche, invece, sono disponibili gratuitamente sul portale Mediaset Infinity.