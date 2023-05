Back to School, chi è stato promosso e chi rimandato nella finale? Cosa è successo giovedì 11 maggio 2023

Sembrava così lontana, ma la fine è arrivata e ieri sera, per il dispiacere dei fan, è andata in onda l’ultima e imperdibile puntata di Back to School, il programma di Italia 1 che ha visto alla conduzione, per la prima volta, Federica Panicucci, volto storico delle mattine di Canale 5. Ma cosa è successo nell’ultimo appuntamento di giovedì 11 maggio? Chi dei protagonisti è stato bocciato? E chi, invece, promosso? A partecipare, lo ricordiamo, volti noti del mondo dello spettacolo, tra sport, web, cinema, che hanno deciso di mettersi in gioco e di ritornare tra i banchi di scuola per sostenere l’esame di quinta elementare.

Cosa è successo nella finale di Back to School 2023

Questa settimana i Ripetenti che sono tornati tra i banchi di scuola, pronti a mettersi in gioco sono stati:

Alessandro Cecchi Paone, ora naufrago all'Isola dei Famosi con il compagno Simone

Cecilia Capriotti,

Maria Monsé,

, Riki

Ma non finisce qui. Come “Rimandati” dalla puntata precedente, Gigi e Ross ed Elena Morali, che non sono riusciti a superare il temuto esame. Questa volta, nella finale, ce l’avranno fatta? Avranno studiato a sufficienza? A guidare i vip, come sempre, i Maestrini, 13 bambini dai 7 agli 11 anni, che, lezione dopo lezione, hanno cercato di preparare al meglio la classe sulle materie assegnate oggetto d’esame e su tutto il programma scolastico in generale. Ce l’hanno fatta?

Promossi, bocciati e rimandati di giovedì 11 maggio 2023

La scorsa settimana i conduttori e comici Gigi e Ross ed Elena Morali non sono riusciti a superare l’esame. Ma cosa è successo ieri? Chi dei ‘vip’ ha avuto difficoltà a rispondere alle domande dei maestri nella finale?

Capriotti Cecilia: Rimandata

Riki: Promosso

Monsé Maria: Rimandata

Alessandro Cecchi Paone : rimandato

: rimandato Gigi e Ross: promossi

Dove vedere le repliche della trasmissione di Federica Panicucci

Back to School per diverse settimane ha tenuto compagnia ai telespettatori di Italia 1. Tutte le repliche, lo ricordiamo, sono disponibili gratuitamente sul portale Mediaset Infinity.