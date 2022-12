Ballando con le Stelle, chi è stato eliminato ieri: coppie in finale e classifica dopo la puntata di venerdì 2 dicembre 2022

Continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori Ballando con le Stelle, il programma di Rai 1 che vede alla conduzione Milly Carlucci. Protagonisti, come sempre, volti noti del mondo dello spettacolo (e non solo), che hanno deciso di mettersi in gioco, studiare e scendere in pista al fianco di chi balla. E lo fa per mestiere. Eccezionalmente di venerdì, la trasmissione è andata in onda il 2 dicembre e ora mancano davvero pochi passi e chi è ancora in gara si giocherà la finale, in programma il 23 di questo mese. Ma cosa è successo nell’ultima puntata, nella seconda semifinale? Quale coppia è stata eliminata ed è stata ‘parcheggiata’ momentaneamente a bordo pista, in attesa del ripescaggio?

Quale coppia è stata eliminata nella seconda semifinale di Ballando con le Stelle

In attesa di capire cosa è successo nella seconda semifinale di Ballando con le Stelle, vi ricordiamo le coppie ancora in gara, che sono salite sul palco durante la seconda semifinale di venerdì 2 dicembre:

Iva Zanicchi e Samuel Peron

Rosanna Banfi e Simone Casula

Ema Stokholma e Angelo Madonia

Gabriel Garko e Giada Lini

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

Alessandro Egger e Tove Villfor

Quale coppia è stata eliminata? Inizialmente c’era stata l’eliminazione delle coppie Iva Zanicchi-Samuel Peron e Rosanna Banfi-Simone Casula, entrambe infatti erano uscite sconfitte nello spareggio a cui aveva preso parte anche la coppia Alessandro Egger-Tove Villfor. Ma, poi, c’è stato il grande colpo di scena di tutta una serata: le due coppie si sono salvate grazie al “salva condotto” di Simone Di Pasquale e Sara Di Varia. Dunque, la puntata si è quindi chiusa senza eliminazioni. Tutte le coppie in gara andranno alla finale di sabato 17 dicembre, tuttavia le coppie formate da Iva Zanicchi-Samuel Peron e Rosanna Banfi-Simone Casula avranno un -20 di zavorra.

La classifica

La settimana scorsa, nel corso della prima semifinale, abbiamo visto trionfare grazie al tesoretto Ema Stokholma e Angelo Madonia, ormai coppia fissa anche lontano dalle telecamere. Chi, invece, ha avuto la meglio stasera? Ecco la classifica dopo la puntata di ieri, venerdì 2 dicembre 2022:

Alex Di Giorgio-Moreno Porcu 92 punti Gabriel Garko-Giada Lini 89 punti Alessandro Egger-Tove Villfor 57 punti Rosanna Banfi-Simone Casula 44 punti Ema Stokholma-Angelo Madonia 43 punti Iva Zanicchi-Samuel Peron 32 punti

Quando va in onda la prossima puntata di Ballando con le Stelle?

Ballando con le Stelle si fermerà per qualche giorno. E riprenderà sabato 17 dicembre, mentre la finalissima andrà in onda, salvo cambiamenti del palinsesto, il 23 dello stesso mese. In quel giorno, quindi, scopriremo la coppia vincitrice di questa edizione. Che ha appassionato il pubblico, tra polemiche, storie d’amore e litigi. Anche tra giurati.