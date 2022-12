A che ora inizia stasera Ballando con le Stelle? Anticipazioni della semifinale di venerdì 2 dicembre 2022

Eccezionalmente di venerdì stasera torna l’appuntamento imperdibile con Ballando con le Stelle. E con la seconda semifinale della trasmissione di Milly Carlucci. Nella scorsa puntata nessuna coppia è stata eliminata, ma stasera i concorrenti dovranno dare il massimo perché in ballo c’è la finale. E solo uno di loro verrà decretato il vincitore di questa edizione, che non ha certo trascinato polemiche e discussioni. Prima l’espulsione di Enrico Montesano, poi i ‘litigi’ in giuria.

Ballando con le Stelle, anticipazioni semifinale 2 dicembre 2022: coppie in gara, ospiti, eliminati, quando c’è la finale

Perché Ballando con le Stelle va in onda di venerdì?

Ballando con le stelle, quindi, andrà in onda eccezionalmente stasera. E lo farà a partire dalle 22. Prima, infatti, andrà in onda la partita di calcio dei Mondiali, quelli che si stanno svolgendo in Qatar: a sfidarsi, a partire dalle 20, Camerun-Brasile, poi si entrerà nel vivo della gara. Quella di ballo con Milly Carlucci che aprirà le porte del teatro, in diretta da Roma. Ballerina per una notte Sara Simeoni, ma ci sarà anche Mister Zdnek Zeman: loro avranno il compito di convincere la giuria, di mettere insieme un bel tesoretto. Perché quel punteggio ottenuto servirà ad una delle coppie in gara.

La data della finale

Dopo la puntata di stasera Ballando con le Stelle si fermerà. Lascerà spazio ai Mondiali, che da settimane stanno stravolgendo i palinsesti Rai e stanno facendo slittare una serie di programmi, dalla Vita in Diretta all’Eredità. L’appuntamento, quindi, con la prima finale della trasmissione è per sabato 17 dicembre, poi la finalissima andrà in onda venerdì 23, il giorno prima della Vigilia di Natale. In quella serata, quindi, conosceremo il nome della coppia vincitrice. È probabilmente, poi, che qualcuno che è stato eliminato venga ripescato. Non ci resta che attivare il conto alla rovescia e seguire la trasmissione. Tra un passo di danza e l’altro.