Ballando con le Stelle: conferma nel Cast 2022 anche Iva Zanicchi

Mancano ancora diversi mesi, eppure già si inizia a parlare di Ballando con le Stelle, il programma di Rai 1 che vede alla conduzione, ormai da anni, Milly Carlucci. Protagonisti, come sempre, personaggi del mondo dello spettacolo pronti a mettersi in gioco, a lavorare sodo e a salire sul palco come se fossero dei ballerini. E tra di loro, nel cast 2022, ci sarà anche la cantante Iva Zanicchi. A confermarlo è stata proprio lei durante un’intervista ai microfoni della radio durante la trasmissione Grazie dei Fiori.

Iva Zanicchi parteciperà a Ballando con le Stelle 2022?

Iva Zanicchi, reduce dal successo all’ultimo festival di Sanremo, ai microfoni della radio ha detto: “Sai che sono una chiacchierona? Ti posso dire cosa farò in autunno? Io vado, perché l’ho voluto, perché è l’ultima cosa che dovevo fare, perché io adoro ballare. Vado a Ballando con le Stelle e vado a ballare. ho detto a Milly di non aver nessun rispetto perché io mi esibirò anche nel rock and roll. La giuria? La signora Lucarelli deve fare un po’ di attenzione”. Insomma ne vedremo di balli e di belle!

Chi farà parte del cast?

Nel cast di Ballando con le Stelle potrebbe esserci anche Jonathan Kashanian, che in una recente intervista a Tv Blog ha spiegato: “Mi piacerebbe partecipare a Ballando con le Stelle. Non perché io abbia deciso di fare il ballerino nella vita, ma perché è un programma che tira fuori dei lati inediti per chi partecipa”. Milly avrà preso in considerazione le sue parole? Non ci resta che aspettare e capire cosa accadrà!