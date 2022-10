Ballando con le Stelle, quanto guadagnano giudici e concorrenti? Tutti i cachet

Ballando con le Stelle ha preso il via con un grande successo di pubblico lo scorso sabato 8 ottobre. Ma sono tante le curiosità del pubblico su giudici e concorrenti, non in ultimo: quando guadagnano? Qual è il cachet per una serata in “pista”? Quanto viene corrisposto ai giudici?

A comporre l’irreprensibile giuria sono: Guglielmo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smithe Selvaggia Lucarelli.

Chi sono i concorrenti dello Show?

I concorrenti di Ballando con le Stelle sono: Alessandro Egger, Alex Di Giorgio, Dario Cassini, Ema Stockholma, Enrico Montesano, Gabriel Garko, Giampiero Mughini, Iva Zanicchi, Lorenzo Biagianelli, Luisella Costamagna, Marta Flavi, Paola Barale e Rosanna Banfi. Si tratta di attori, imitatori, comici, conduttori, critici, attori e anche chef che, per quanto generalmente siano generalmente sprovvisti di una formazione di ballo, si cimentano in volteggi guidati da maestri ballerini.

Sullo show che accoppia un ballerino professionista a una celebrità sfidando le altre coppie in gara, andando di settimana in settimana ad escludere coloro che hanno il punteggio più basso, fino a lasciare una sola coppia che risulterà la vincitrice del programma.

Quanto guadagnano giudici e concorrenti?

Si sono fatte tante ipotesi circa il guadagno dei giudici e dei concorrenti. Non sembrano esserci fonti attendibili sui cachet che vengono riservati ai personaggi che si cimentano nelle sfide di ballo e i componenti della giuria. Unico modo per avere un’idea, seppure comunque approssimativa è fare riferimento agli anni passanti.

Da indiscrezioni sembrerebbe che il tetto massimo per i cachet di giudici e concorrenti, almeno fino allo scorso anno, era di 30mila euro. Restiamo, però, sulle ipotesi perché non vengono resi noti dati certi circa i guadagni di quanti prendono parte allo show.