Bang Bang Baby: trama e quando esce la nuova serie tv italiana su Amazon Prime Video (Trailer)

Bang Bang Baby: ancora una serie tv tutta italiana. L’appuntamento è su Prime Video, la piattaforma di tv streaming di Amazon. La serie è stata presentata al Festival di Cannes alcune settimane fa. Vediamo maggiori informazioni al riguardo.

Bang Bang Baby: trama

E’ il 1986 e Alice è una normale adolescente di 16 anni. Una vita come tutti, nel nord dell’Italia, sebbene già gravata dall’assenza del padre, scomparso prematuramente. Ma quando scopre che proprio lui non è morto come pensava, ma ancora vivo, Alice si chiede cosa sarebbe disposta a fare per amore. Si invischia sempre di più nella malavita, un mondo da cui capirà che non è così semplice staccarsi una volta che lo hai conosciuto.

Quando esce e il cast

La serie sarà composta di dieci episodi ed è in esclusiva su Prime Video. Sono 240 i Paesi in cui si potrà vederla e la partenza è prevista per il 28 aprile: sono i primi cinque episodi. Il termine sarà il 19 maggio. Nel cast troviamo Adriano Giannini, Arianna Becheroni, Antonio Gerargi, Lucia Mascino, Dora Romano e Giuseppe De Domenico. La produzione è di Lorenzo Mieli per The Apartment e Wildside (gruppo Fremantle). La direzione è di Michele Alhaique (ep. 1-2-3-4-7-8), Margherita Ferri (ep. 5-6) e Giuseppe Bonito (ep. 9-10). Alla supervisione artistica troviamo Michele Alhaique. Scritta da Andrea Di Stefano, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni.

