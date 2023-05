Barbara Bouchet, chi sono i figli Alessandro e Massimiliano: età, lavoro, oggi, chi era Luigi Borghese

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone, che tiene compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Romina Carrisi per l’intervista allo specchio e Bruno Vespa, che presenterà il suo ultimo volume dedicato al presidente americano Kennedy, anche l’attrice Barbara Bouchet, protagonista di ‘Next’. Che si racconterà a cuore aperto, senza freni: dalla carriera all’amore. Ma siete sicuri di conoscere bene i suoi due figli?

Alessandro e Massimiliano Borghese, ecco chi sono i figli di Barbara Bouchet

Barbara Bouchet, nota attrice, ha avuto una lunga storia d’amore con Luigi Borghese, scomparso pochi anni fa. E da quell’amore con il produttore e attori sono nati due figli: Alessandro, noto chef e volto di ‘4 ristoranti’, e Massimiliano, il figlio minore, 32 anni. Proprio come Alessandro, anche Massimiliano, che ha sempre preferito tenersi lontano dai riflettori, ha la passione per la ristorazione e oggi fa parte dello staff del cuoco.

Il rapporto con i suoi due figli

“Quando sono arrivata in Italia, mi sono innamorata subito di questo paese. All’epoca non mi sono resa conto del successo perché questo è il mio lavoro. Essendo arrivata a 75 anni, mi rendo conto quanto questo paese mi abbia voluto bene” – ha raccontato l’attrice ai microfoni della trasmissione Io e te. Il rapporto con il figlio Alessandro, oggi chef affermato, non è sempre stato rose e fiori: lei lo ha cacciato di casa perché lui doveva trovare la sua indipendenza. E, a quanto pare, ci è riuscita. “Ho sempre chiesto ad Alessandro cosa gli piacesse fare e lui ha sempre risposto ‘boh’, per questo l’ho mandato via di casa. In Germania e negli Stati Uniti non esiste che un figlio non sappia che cosa fare, per questo l’ho mandato via. Alla fine è andata bene, molto bene” – ha spiegato.