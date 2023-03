Barbara Prezja a Pechino Express 2023, chi è la modella: età, carriera, fidanzato, foto, Instagram, Le mediterranee con Carolina Stramare

Sta per iniziare una nuova edizione di Pechino Express, il programma condotto da Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca che fa record di ascolti da anni. Il format prevede l’avventurarsi di numerosi concorrenti in un viaggio incredibile tra l’India e la Cambogia per raggiungere alcuni luoghi segreti e una tappa finale misteriosa. Chi vincerà otterrà una cifra in denaro da donare in beneficienza e l’inizio dei giochi è il 9 marzo, con la prima puntata in onda su Sky e su Now Tv. Ta i concorrenti di quest’anno c’è anche la modella e musicista Barbara Prezja, siete curiosi di scoprire tutto su di lei? Continuate a leggere, ve lo raccontiamo noi!

Chi è la modella Barbara Prezja, la carriera

Barbara Prezja è una modella molto affermata e una musicista in erba. Nasce nel 1991 e ha origini albanesi, ma i dettagli sulla sua vita familiare non li ha mai voluti rivelare e la sua biografia è nascosta nell’ombra. Sappiamo, però, che ha vissuto in molte parti d’Italia e anche quando era piccola si è trasferita in diverse città. Lavora da molti anni con l’agenzia per modelle e fotomodelle dal nome “Benegas“. Nel 2014 ha vinto Miss Eva 3000 a Ravenna, dove ha vissuto quando aveva tre anni, prima di trasferirsi ad Ascoli Piceno. Adesso vive e lavora a Milano nel mondo della moda, ma la sua altra grande passione è la musica. Da anni prende lezioni di chitarra e canto, in cui è diventata molto brava e apprezzata sui social.

Con Carolina Stramare a Pechino Express 2023

Barbara Prezja parteciperà alla nuova edizione di Pechino Express in coppia con Carolina Stramare, la modella che vinto Miss Italia nel 2019. Le due sono state scelte e chiamate da Costantino della Gherardesca e per Barbara questo è il primo debutto sul piccolo schermo. La loro coppia è quella delle “Mediterranee” e dovranno affrontare incredibili avventure e qualche imprevisto per arrivare nella tappa finale in Cambogia, riusciranno a cavarsela?

Chi è il fidanzato, foto e Instagram

La modella è molto riservata sulla sua vita privata, per cui non sappiamo se sia innamorata o fidanzata, dai suoi social non traspare nulla. Ha un profilo Instagram molto seguito con cui vanta oltre 50mila followers e su cui condivide molte foto professionali dai suoi shooting, ma non solo. Condivide molti video in cui suona la sua amata chitarra e canta interpretando molte canzoni famose della tradizione Italiana. Nella sua bio si definisce: “Artista, modella, attrice e musicista”.