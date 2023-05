Bayer Leverkusen-Roma, dove vedere in tv la partita di Europa League: orario, formazioni e pronostico

Cresce l’attesa per la partita che vedrà fronteggiarsi i giallorossi di Mourinho con il Bayer Leverkusen. Il club giallorosso arriva all’importante appuntamento con due risultati su tre ma sono tante le incognite sulla formazione, legate sia agli infortuni sia agli impegni ravvicinati. Ma quando e a che ora si giocherà la partita? Ed ancora, dove sarà possibile vederla in tv?

Quando e dove ci sarà la finale di Europa League 2023? Data, biglietti, orario e dove vederla in tv

Dove vedere in tv il match Bayer Leverkusen-Roma e le telecronache

Iniziamo subito col dire che il fischio di inizio del match Bayer Leverkusen-Roma è fissato per domani, giovedì 18 maggio, alle ore 21:00 presso la BayArena di Leverkusen. Sarà possibile vedere l’attesa partita su Rai 1, DAZN, Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (canale 253). Inoltre il match sarà trasmesso anche in streaming su Rai Play, DAZN e Sky Go. Invece, per quel che riguarda le telecronache esse per DAZN saranno affidate a Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni mentre Sky le ha affidate a Fabio Caressa e Beppe Bergomi ed infine, la Rai può contare invece su Stefano Bizzotto e Lele Adani.

Le probabili formazioni

Passiamo adesso alla probabili formazioni pronte a fare capolino sul campo. Mourinho riporta nella rosa qualche titolare. In difesa Mancini, Cristante, Ibanez in porta Patricio mentre sugli esterni a centrocampo Zalewski e Spinazzola e a centrocampo Bove, Matic e Wijnaldum. In attacco Abraham e Pellegrini. Per il Bayer Leverkusen troviamo invece in mediana Amiri e Palacios, esterno sinistro Bakker e Frimpong a destra. In difesa Hincapié-TahTapsoba davanti a Hradecky. In attacco Hlozel Diaby e Wirtz.

Bayer Leverkusen (3-4-3): Hradecky; Hincapié, Tapsoba, Tah; Frimpong, Palacios, Amiri, Bakker; Diaby, Hlozek, Wirtz. Roma (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibañez; Zalewski, Bove, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini; Abraham. Stando alle probabili formazioni, anche questa partita si prospetta davvero agguerrita ed avvincente!