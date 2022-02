Beautiful, anticipazioni italiane (7-12 febbraio 2022): Thomas si risveglia

Beautiful. Si prospetta un’altra settimana all’insegna dei colpi di scena e delle insospettate rivelazioni per la trama più avvincente di tutti i tempi: quella di Beautiful. Ovviamente, ci riferiamo alle puntata che stanno andando in onda in Italia durante questi giorni. Cosa accadrà? Quali colpi di scena?

Le anticipazioni di Beautiful per la prossima settimana

Le anticipazioni rivelano che nelle puntate della prossima settimana non mancheranno degli avvenimenti scoppiettanti ad attenderci. Nei prossimi episodi, infatti, Liam si sfogherà con Steffy, rivelandole che in realtà Thomas non ha mai baciato Hope, ma il famoso manichino. Ora, dunque, lo Spencer di turno dovrà rendersi conto di essersi molto infuriato per un tradimento che non c’è mai stato.

Il triangolo a casa Spencer

Intanto, il figlio di Bill vorrebbe parlare con sua moglie e farle sapere che ha trascorso una notte di amore passionale proprio con Steffy. Ma quest’ultima non è assolutamente d’accordo e lo implorerà di non dire nulla e mantenere il segreto. Ci riuscirà? Di fatto, Steffy non vuole Non vuole che venga rovinato il suo rapporto con Finn. Inoltre, sono ancora tutti in ospedale in attesa di avere notizie sullo stato di salute di Thomas e lo Spencer è sempre più distrutto per l’accaduto nelle puntate precedenti. Sono ore concitate e piene di tensione perché si sente profondamente in colpa e ora vuole essere sincero con Hope.