Belen e la figlia Luna Marì hanno l’influenza australiana, ecco come stanno: ‘Tostissima’

Belen e sua figlia, Luna Marì hanno preso l’influenza australiana. Il virus sta registrando diversi casi in Italia ed ha colpito anche l’influencer argentina. A comunicarlo via social è la stessa showgirl: ‘Ciao a tutt*! Io e Luna ci siamo beccate una brutta influenza e stiamo cercando di tornare in sesto!’

Come stanno Belen e Luna Marì dopo aver preso l’influenza australiana

Attualmente le condizioni di salute di Belen non sono ottimali ma nonostante questo la donna teneva a spiegare ai propri fan il motivo della sua assenza nonché aggiornali proprio sulle sue condizioni fisiche. Una semplice influenza che solo qualche ora dopo si è scoperta essere quella australiana: ‘Io e Luna ci siamo prese, molto probabilmente, la variante australiana, che è davvero fortissima’ spiega la donna che preoccupata per la conduzione del programma Le Iene, che la vede al timone insieme a Mammuccari aggiunge: ‘Domani farò il possibile per esserci, ci tengo tantissimo a concludere questa edizione’. Infine, Belen lancia un messaggio ai follower: ‘Proteggete i vostri bambini perché i reparti sono davvero affollati e pieni di bambini con problemi respiratori provocati da questa variante’, mette in guardia la showgirl.