Belen Rodriguez lascia la conduzione de Le Iene e arriva Veronica Gentili? Le ultime novità sullo show di Italia 1

Ci eravamo abituati alla sua presenza nelle vesti di conduttrice su Italia 1 ma dalla prossima stagione le cose potrebbero cambiare. Ci stiamo riferendo alla showgirl Belen Rodriguez la quale potrebbe lasciare il timone del programma Le Iene. Questa l’indiscrezione che in queste ore sta circolando tra i corridoio di Cologno Monzese. Oltre al presunto abbandono della donna, ci sono anche i primi nomi per la possibile sostituta. Di chi si tratterà?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono in crisi? La foto di lui con la fede, le ultime news

I rumors sull’abbandono di Belen alla conduzione di Le Iene e la sostituta (presunta)

Diverse le novità che a partire da settembre potrebbero interessare il programma Le Iene. Una su tutti riguarda il rumors sull’abbandono di Belen Rodriguez in favore di Veronica Gentili, la giornalista conduttrice della trasmissione Controcorrente, talk show del fine settimana targato Mediaset. Ora, l’idea di spostare Veronica Gentili alla conduzione di Le Iene sarebbe da ricercarsi nella presunta scelta dell’azienda di investire la Gentili su un format di più udienza di pubblico. Infatti, i numeri di Controcorrente quasi sempre si sono fermati al di sotto del 4%, circostanza che avrebbe spinto l’azienda a prendere il considerazione l’ipotesi della giornalista al fianco di Belen, se non addirittura la sostituzione della stessa dalla prima serata di Italia 1.

Teo Mammucari non tornerà nel programma

L’ipotesi, tuttavia, sembra andare contro tendenza rispetto alle intenzioni di Parenti che lo scorso anno aveva deciso di puntare su Belen proprio per portare nella trasmissione una ventata di leggerezza nello show. Inoltre, il prossimo anno Teo Mammuccari non tornerà nella trasmissione che ha abbandonato in corsa: “Avevo altre esigenze, come quella di riprendere il racconto e il confronto con il pubblico a teatro interrotto per vent’anni”, ha detto in una recente intervista a La Stampa.