Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati? Aria di crisi, ultime news

C’è aria di crisi in casa De Martino-Rodriguez. Una delle coppie televisive più amate dai telespettatori sembra stia attraversando un periodo difficile. Una notizia che si sta diffondendo velocemente e che è stata data dall’esperto di gossip Amedeo Venza che sta facendo discutere i numerosi follower della coppia.

Una storia d’amore tribolata che sembrava aver trovato stabilità

Stefano e Belen si sono conosciuti nel corso di Amici, si sono sposati e dalla loro unione è nato Santiago. Dopo aver trascorso qualche anno insieme, però, i due si sono separati, ma con grande gioia dei fan, è rinato l’amore che li ha fatti tornare insieme. Sembrano essersi buttati alle spalle qualsiasi incomprensioni. La loro relazione sembrava più salda che mai e destinata ad andare avanti senza problemi. Invece…

L’assenza di Stefano insospettisce

A far insospettire è stata l’assenza di Stefano De Martino in diverse occasioni. Il compleanno per i 10 anni di Santiago, è stato festeggiato a Napoli con tutta la famiglia, poi con gli amici del ragazzino, ma papà Stefano mancava. Su questo punto è stata la mamma di Belen a correre ai ripari con un post sui social che ha precisato che il conduttore era impegnato in teatro.

Gli altri segnali che fanno pensare a una crisi di coppia

Ma, poi, sono seguiti anche altri segnali che hanno fatto pensare a una crisi di coppia. Belen ha pubblicato una foto del libro di Calvino intitolato: ‘Amori difficili’ e in seguito altre immagini che la ritraggono sola a ristorante. Per quanto le voci erano state sedate dai diretti interessati, in un primo momento, spiegando che entrambi avevano impegni di lavoro che li tenevano distanti, ora Venza ha sottolineato che i due stanno attraversando un periodo difficile. Una presunta crisi che i due diretti interessati non hanno confermato né smentito, mentre si preparano ad accogliere un nuovo membro della famiglia: il figlio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.